Алексей Чадов возвращается в «Улетный экипаж»

В новом сезоне произойдут и неожиданные повороты. Так, Кулагин устроится работать водителем, причем роскошного Lincoln Continental 1971 года. Актеру предстояло не только оттачивать навыки вождения, но и петь в караоке-клубе хиты Владимира Кузьмина и группы «Танцы Минус». Кстати, в жизни Алексей не раз удивлял поклонников, записывая собственные треки и снимая клипы: «В планах сделать что-то новое, но пока в приоритете кино. Что касается караоке, существует не так много песен, которые мне нравятся в караоке- исполнении, например «Рюмка водки на столе» входит в этот список. Могу что-то выбрать из репертуара Цоя. Поскольку я меломан, слушаю разную музыку».
Пока Алексей тренировал вокал, его экранный брат Макар Запорожский, сыгравший пилота Александра Кулагина, осваивал авиасимулятор. «Кажется, что взяли кабину самолёта и припаяли к стенке торгового центра, подвели контактики, кнопочки — нажимаешь на них, и начинает что-то работать. А руководит процессом простой, как пень, компьютер, который иногда зависает и съёмки останавливает», – отмечал актер.
В сериале актёр примерит не только форму пилота, но и костюм в стиле диско. Его коллегам также пришлось преобразиться: так, Алексей Чадов перевоплотился в рэпера для съёмок в клипе поп-певицы Карины, Никита Тарасов стал графом Дракулой, а Владимира Сычева зрители увидят в образе сомневающегося директора авиакомпании, который носит элегантные очки. Кроме Владимира Сычёва, к команде сериала присоединилась Алена Савастова, сыгравшая поп-звезду Карину, и звезда «Даёшь молодёжь!», актриса театра МХТ имени Чехова Ксения Теплова, ставшая стюардессой- провинциалкой. Компанию им составила Таисия Тарасова – пятимесячная дочка НИКИТЫ ТАРАСОВА, которая и в сериале будет ребенком героя Тарасова – старшего бортпроводника Никиты Шимана.
обсуждение >>