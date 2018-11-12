Алексей Чадов возвращается в «Улетный экипаж»

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Актер сыграл главную роль в фильме «Дорогой папа» Михаила Расходникова.

Владимир Вдовиченков стал коварным бизнесменом

11 ноября

«Веном» обогнал «Мстителей»

Фильм с Томом Харди стал самым кассовым релизом в российском прокате.