Ретроспектива Ларса фон Триера пройдет в кинотеатре «Октябрь»

С 19 по 30 ноября в киноцентре «Октябрь» покажут фильмы Ларса фон Триера, одного из самых неординарных режиссеров в современном кино. Зрители смогут увидеть его самые эмоционально-сильные картины последних лет, сообщает пресс-служба сети «Каро». Показы состоятся в рамках совместной программы «Каро. Арт» и журнала «Искусство кино».
фото: пресс-служба "Каро"
«Ретроспективу мы приурочили к выходу нового фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек». Мы хотим напомнить публике об этом режиссёре, хотя верим, что забыть его невозможно. И хотим поставить фильм в контекст творчества режиссёра. Кроме того, многие характеризуют время, в которое мы живём, как очень тёмное и мрачное. Мне кажется, что именно творчество Триера, его чёрный юмор, его своеобразная поэзия, его способность искать истоки зла и исследовать его природу - всё это сейчас актуально как никогда», – отмечает кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» и автор книги о Ларсе фон Триере Антон Долин.
В рамках кинопрограммы буду показаны работы «Догвилль» (19 ноября), «Антихрист» (21 ноября) и режиссерская версия фильма «Нимфоманка» (25 ноября). Ретроспектива получила свое название «В сердце тьмы» по названию повести Джозефа Конрада, в которой главный герой плывёт по реке к мрачному таинственному, скрытому от глаз места, в котором находится средоточие зла, на которое способен человек. Фильмы отмечают наиболее важные этапы жизни и становления режиссера, что позволит разобраться с тем, как Триер дошел до таких мрачных глубин человеческого бытия. Закончится программа 30 ноября премьерным показом новой работы Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».
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