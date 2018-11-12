«На районе» покажут в Китае, а «Гоголя» – в Японии

Драма режиссера-дебютанта Ольги Зуевой «На районе», созданная DK Entertainment совместно с «Марс Медиа», продана в Китай, сообщает кинокомпания «Централ Партнершип» по итогам работы на американском кинорынке AFM, который проходил в Лос-Анджелесе.
фото: Кадр из фильма "На районе"
По фильму ужасов «Яга. Кошмар темного леса», совместному проекту компаний «Нон-Стоп Продакшн», QS Films и «Централ Партнершип», заключены сделки на всю Юго-Восточную Азию, включая Вьетнам, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Мьянму, Таиланд, Филиппины и Камбоджу.
Еще один фильм ужасов «Гости» от компании Renovatio Entertainment продан в Германию, Швейцарию, Австрию и страны Бенилюкс и выйдет там в формате home entertainment вскоре после российского релиза в кинотеатрах (7 марта 2019 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип»). Сделки заключены на все территории Юго-Восточной Азии, и в марте вместе с Россией лента выйдет на большие экраны в Малайзии, Индонезии, Сингапуре, Лаосе, Пакистане, Брунее, Таиланде и на Филиппинах.
Не менее серьезный интерес был проявлен к представленным ЦПШ продуктам канала ТВ-3: фантастической трилогии «Гоголь» и дилогии «Аванпост», новому проекту от команды «Гоголя». Обе картины были проданы в немецкоговорящие страны, и вскоре эти фильмы смогут по достоинству оценить зрители в Германии, Австрии, а также в Швейцарии и Нидерландах. Кроме того, пакет прав на трилогию «Гоголь» был реализован на территорию Японии, где фильмы будут выпущены в ограниченный прокат. Закупщики из Азии (Китая, Вьетнама, Южной Кореи и Тайваня) также зафиксировали свою заинтересованность в прокате проекта «Аванпост».
Продажи приключенческой комедии «Миллиард» с Владимиром Машковым в главной роли (совместное производство «Централ Партнершип» и RSS Production) только начались, но потенциал проекта уже высоко оценили закупщики из Прибалтики. Картина выйдет в широкий прокат в Литве, Латвии и Эстонии одновременно с Россией (18 апреля 2019 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип»).
«Мы чрезвычайно довольны результатами AFM. Продолжает радовать экспансия на международный рынок российских фильмов ужасов, основанных на славянской мифологии, и пристальное внимание к оригинальным проектам нашего пакета – «Гоголь» и «Аванпост». И, конечно, отдельно отмечу, что коллеги из-за рубежа были поражены качеством контента проекта «Миллиард». Они отметили, что картину можно смело поставить в один ряд с западными образцами жанра. Так что, мы уверены, успешная международная судьба фильма только начинается. Возрастающий интерес к российскому кино за рубежом ставит перед нами новые интересные и амбициозные цели, и мы продолжим работу над продвижением и популяризацией бренда российского кино на международной арене», – подчеркнул генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
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