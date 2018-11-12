Сериал по роману Элены Ферранте выйдет в России одновременно со всем миром

Российский онлайн-кинотеатр Videomore одновременно со всем миром покажет премьеру HBO «Моя гениальная подруга» – экранизацию первой части знаменитого «неаполитанского квартета» Элены Ферранте, сообщает пресс-служба сервиса.
фото: онлайн-кинотеатр Videomore
Сериал в основном придерживается сюжетной линии и стиля повествования, заданного романом. Все начинается с тревожного ночного звонка, в котором главной героине – 66-летней Элене – сообщают о бесследном исчезновении ее лучшей подруги. Вместо того чтобы броситься на поиски, она погружается в воспоминания и начинает писать историю их полувековой дружбы.
50-е годы XX века. Послевоенная Италия. Мрачный, нищий район на окраине Неаполя. В мире, замкнутом между нескольких улиц, чуть ли не каждый день кого-то убивают, мужчины колотят своих жен и детей, женщины таскают друг друга за волосы, а дома всё сносят, рожают детей, мечтают о лучшей доле для своих дочерей. Почти никто здесь никогда не читал книг, не видел моря и даже не помышлял о жизни за пределами квартала. Здесь, в окружении жестокости и насилия, живут две маленькие школьницы Элена Греко (Лену) и Рафаэлла Черулло (Лила). Лену – миленькая, застенчивая, старательная. Лила – тощая, дерзкая, отчаянная, и талантливая буквально во всем – от изощренных хулиганств до латинской грамматики. Они быстро сближаются, интуитивно ощущая свою непохожесть на других и внутреннюю силу противостоять вселенской несправедливости. Зависть, соперничество, ревность, разлука – чего только не суждено перенести их дружбе. И кто из них на самом деле гениальная подруга, останется решать зрителю.
Среди ведущих актеров, актеров второго плана и массовки (кастинг проходил прямо на улицах Неаполя) сплошные дебютанты. Юные версии главных героинь Лену и Лилы играют Элиза дель Дженио и Людовика Насти. К финалу сезона их сменят актрисы постарше – Маргерите Мадзукко и Гайя Джераче.
фото: онлайн-кинотеатр Videomore
«Моя гениальная подруга» – первый в истории проект HBO на иностранном языке, на данный момент права на показ сериала проданы на 56 территориях. Помимо HBOнад проектом работали итальянские компании Rai Fiction, Timvision, Wildside и Fandango во главе с продюсерами Лоренцо Мьели («Молодой папа») и Доменико Прокаччи («У нас есть Папа!»), а также присоединившиеся к ним в качестве исполнительных продюсеров Паоло Соррентино и Дженнифер Шуур («Ганнибал»).
Снимали первый сезон режиссер Саверио Костанцо, чей психологический триллер «Голодные сердца» был отмечен несколькими призами Венецианского кинофестиваля, и оператор фильмов Бернардо Бертолуччи, включая «Мечтателей», – Фабио Чанкетти. Костанцо работал над сценарием совместно с итальянскими писателями Франческо Пикколо и Лаурой Паолуччи. Комментировала сценарий и съемки сама Элена Ферранте – она вела переписку по электронной почте, так как, несмотря на миллионные тиражи и невероятную популярность, предпочитает сохранять свою анонимность.
Премьера сериала состоится 19 и 20 ноября (в эти дни покажут по одной серии) в онлайн-кинотеатре Videomore. Всего в первом сезоне восемь серий, и каждую неделю будут выходить по две.
Для Videomore «Моя гениальная подруга» – первый европейский сериал подобного масштаба, который станет предвестником перезапуска платформы и расширения предложения зарубежным премиальным контентом. Весь сезон позже будет доступен на новой онлайн-платформе more.tv.
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