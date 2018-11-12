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Зрители выбрали «Мстителей» и «50 оттенков свободы»

12 ноября
2018 год

Новости кино >>
12 ноября 2018
В Лос-Анджелесе раздали статуэтки People’s Choice Awards. Обладатели этой награды ежегодно определяются зрительским голосованием. Главным фильмом уходящего года, по мнению зрителей, стала лента «Мстители: Война бесконечности», сообщает Deadline.

Зрители выбрали «Мстителей» и «50 оттенков свободы»

Эта же картина стала лучшим экшн-фильмом, а исполнительница роли Черной вдовы Скарлетт Йоханнсон была названа лучшей актрисой. В мужской номинации победил Чэдвик Боузман из «Черной пантеры». Сыгравшая в этом же комиксе Данай Гурира признана «звездой экшн-фильма».

Лучшей комедией зрители назвали ленту «Шпион, который меня кинул», а драмой – «50 оттенков свободы». Исполнитель роли Кристиана Грея Джейми Дорнан признан «звездой драмы». Лучшим семейным фильмом стала «Суперсемейка 2».

People’s Choice Awards вручается и в сериальных номинациях. Здесь победителями стали «Ривердейл» (лучший драматический сериал) и «Оранжевый – хит сезона» (лучший комедийный сериал).
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Данай Джекесай ГурираДжейми ДорнанСкарлетт Йоханссон
фильмы
50 оттенков свободыМстители: Война бесконечностиОранжевый — хит сезонаРивердейлСуперсемейка 2Чёрная ПантераШпион, который меня кинул

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