Зрители выбрали «Мстителей» и «50 оттенков свободы»

В Лос-Анджелесе раздали статуэтки People’s Choice Awards. Обладатели этой награды ежегодно определяются зрительским голосованием. Главным фильмом уходящего года, по мнению зрителей, стала лента «Мстители: Война бесконечности
», сообщает Deadline
.
Эта же картина стала лучшим экшн-фильмом, а исполнительница роли Черной вдовы Скарлетт Йоханнсон
была названа лучшей актрисой. В мужской номинации победил Чэдвик Боузман
из «Черной пантеры
». Сыгравшая в этом же комиксе Данай Гурира
признана «звездой экшн-фильма».
Лучшей комедией зрители назвали ленту «Шпион, который меня кинул
», а драмой – «50 оттенков свободы
». Исполнитель роли Кристиана Грея Джейми Дорнан
признан «звездой драмы». Лучшим семейным фильмом стала «Суперсемейка 2
».
People’s Choice Awards вручается и в сериальных номинациях. Здесь победителями стали «Ривердейл
» (лучший драматический сериал) и «Оранжевый – хит сезона
» (лучший комедийный сериал).
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