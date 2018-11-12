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Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли

12 ноября
2018 год

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12 ноября 2018
Американский писатель, актер, продюсер, сценарист, редактор, бывший президент Marvel Comics, создатель самых известных персонажей комиксов Стэн Ли скончался в возрасте 95 лет, сообщает TMZ со ссылкой на дочь Стэна Ли.

Умер создатель комиксов Marvel Стэн Ли
фото: Getty Images

По информации издания, он скончался в медицинском центре Лос-Анджелеса. Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

Стэн Ли родился в Нью-Йорке 28 декабря 1922 года. В сотрудничестве с такими художниками, как Джек Кирби и Стив Дитко Стэн ли создал самых известных персонажей комиксов – Железного человека, Человека-паука, Халка, Фантастической четверки, Людей Икс, Тора, Сорвиголову, Доктора Стрэнджа и других.

Почти во всех фильмах по комиксам Ли на протяжении 30 лет играл камео. Его последними работами стали четвертые «Мстители», «Капитан Марвел», «Новые мутанты», «Человек-паук: Вдали от дома», которые выйдут на экраны в 2019 году.
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