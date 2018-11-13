Джин Сиберг исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 13 ноября
, исполнилось 80
лет со дня рождения американской актрисы Джин Сиберг
, ставшей символом французской «новой волны» благодаря роли в шедевре Жана-Люка Годара «На последнем дыхании»
.
Будущая актриса родилась 13 ноября 1938
года в Маршалтауне (Айова) в семье фармацевта. Её отец был потомком шведских эмигрантов. С юных лет увлекалась театром. Выступала в школьных спектаклях «Леди-присяжные»
, «Счастливая поездка»
, а в студенческом театре университета Айовы играла в постановках «Наш городок»
, «Сабрина Фэир»
и «Пикник»
.
Кинодебют Джин состоялся в 1957-м, когда Отто Преминджер в результате масштабного кастинга выбрал среди трёх тысяч претенденток юную и неопытную студентку на роль Жанны Д'Арк в своей картине «Святая Иоанна», основанной на пьесе Бернарда Шоу. Ленту сопровождала шумная реклама, однако успеха не имел ни фильм, ни исполнительница главной роли. Несмотря на это Преминджер приглашает начинающую актрису на роль Сесиль в экранизацию романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть». Фильм снимался во Франции на Лазурном берегу, здесь же Сиберг знакомится и выходит замуж за адвоката Франсуа Морею и остаётся жить сначала в Англии, затем во Франции.
Слава к Сиберг пришла, когда она воплотила образ Патриции в культовой картине Годара «На последнем дыхании», вышедшей в 1960-м. Спустя два года она заключает брак с выдающимся французским писателем Роменом Гари. Помимо Годара, снявшего её впоследствии в одной из новелл альманаха «Самые красивые мошенники мира», актриса также сыграла в фильмах Клода Шаброля «Демаркационная линия» и «Дорога в Коринфо». В 1969 году Ромен Гари по собственному рассказу снимает фильм с женой «Птицы летят умирать в Перу», где актриса сыграла нимфоманку. Лента вызвала бурное неприятие, в США ему присвоили категорию «Х». Спустя год актриса развелась с Гари.
Всего на счету звезды 35
ролей. Она снялась в фильмах «Рёв мыши», «Никто не напишет мне эпитафию», «Большие люди», «Любовник на пять дней», «По-французски», «Счастливый побег», «Лилит», «Миллиард на бильярде», «Минута в минуту», «Эстуфад по-карибски», «Чистое безумие», «Маятник», «Золото Калифорнии», «Тёплая волна», «Мачо Каллахан», «Аэропорт», «Убить!», «Такая особая любовь», «Каморра» и «Похищение в Париже».
Последней работой Джин Сиберг стала немецкая лента по пьесе Генрика Ибсена «Дикая утка». В конце августа 1979 года актриса пропала, и полиция объявила о её розыске. Её завёрнутое в одеяло тело обнаружили 30 августа на заднем сиденье белого «Рено», стоявшего на окраине Парижа на улице генерала Аппера. В крови актрисы обнаружили высокое содержание снотворного и алкоголя, а так как в руке у неё была зажата предсмертная записка со словами «Прости, я больше не могу жить со своими нервами», был сделан вывод, что она покончила жизнь самоубийством. Актрисе было всего сорок лет. Её тело покоится на кладбище Монпарнас в Париже.
В 1995 году Марк Раппопорт снял фильм о жизни актрисы «Из дневников Джин Сиберг». В настоящий момент к выходу в прокат готовится лента «Против всех врагов» с Кристен Стюарт в образе Сиберг.
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