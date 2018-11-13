«Доктор Рихтер» возвращается на следующей неделе

19 ноября на телеканале «Россия» в рубрике «Русская серия» в 21:00 стартует продолжение многосерийного медицинского детектива Андрея Прошкина «Доктор Рихтер»
с Алексеем Серебряковым
в титульной роли. Об этом сообщает пресс-служба канала.
В продолжении сериала доктор Андрей Александрович Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики вновь разгадывают, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасают человеческие жизни.
Рихтер – настоящий профессионал и даже гений своего дела. Его интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история – это спор науки с человеческими слабостями, разума – с самой природой.
Компанию Серебрякову составили Анна Михалкова
, Полина Чернышова
, Павел Чинарёв
, Дмитрий Ендальцев
, Виталий Хаев
, Мария Миронова
, Михаил Пореченков
, Мария Смольникова
, Андрей Кузичев
, Рамиля Искандер
, Полина Агуреева
и другие актёры.
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