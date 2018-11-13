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«Доктор Рихтер» возвращается на следующей неделе

13 ноября
2018 год

Новости кино >>
13 ноября 2018
19 ноября на телеканале «Россия» в рубрике «Русская серия» в 21:00 стартует продолжение многосерийного медицинского детектива Андрея Прошкина «Доктор Рихтер» с Алексеем Серебряковым в титульной роли. Об этом сообщает пресс-служба канала.

В продолжении сериала доктор Андрей Александрович Рихтер и сотрудники возглавляемого им отделения клинической диагностики вновь разгадывают, казалось бы, неразрешимые медицинские загадки и спасают человеческие жизни.

«Доктор Рихтер» возвращается на следующей неделе

Рихтер – настоящий профессионал и даже гений своего дела. Его интересуют только самые сложные, запутанные случаи, рутинная же работа в больничной поликлинике навевает скуку и раздражает. Правильные диагнозы ему позволяет ставить не только глубокое знание медицины, но также понимание человеческой психологии, своеобразная дедукция и врачебная интуиция. Его история – это спор науки с человеческими слабостями, разума – с самой природой.

Компанию Серебрякову составили Анна Михалкова, Полина Чернышова, Павел Чинарёв, Дмитрий Ендальцев, Виталий Хаев, Мария Миронова, Михаил Пореченков, Мария Смольникова, Андрей Кузичев, Рамиля Искандер, Полина Агуреева и другие актёры.
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Полина АгурееваДмитрий ЕндальцевРамиля ИскандерАндрей КузичевМария Миронова (II)Анна МихалковаМихаил ПореченковАндрей ПрошкинАлексей СеребряковМария СмольниковаВиталий ХаевПолина ЧернышоваПавел Чинарёв
фильмы
Доктор Рихтер

обсуждение >>
№ 1
рыжий кот рыжий кот   13.11.2018 - 14:43
Лучше бы потратили деньги на продолжение "Анны-детектив", а не на этот жалкий недоплагиат с уродливым актером... "Тупое, рабское, слепое подражанье" - точнее не скажешь. Кстати: в реальной... читать далее>>
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