Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса

По словам режиссёра, «в первую очередь это история о настоящей дружбе, человеческих судьбах и отношениях. Тем не менее, в фильме можно увидеть и сам процесс добычи янтаря, и взрывающиеся автомобили, криминальные разборки – другими словами, всё, что происходило в янтарном бизнесе в 90-е годы».
фото: Пресс-служба Первого канала
«Прежде чем писать сценарий, мы провели большую исследовательскую работу – я работал в архивах, встречался с полицейскими, с сотрудниками спецслужб, бизнесменами, администрацией города. Две замечательные женщины-краеведа много рассказали о Калинграде. Нюансами работы с янтарем с нами поделился легендарный ювелир Дарвин.
Но самый важный посыл фильма для меня – "деньги на крови не приносят счастья, и никогда не принесут!" И мало того – это может отразиться на детях и внуках. Жертвами страшных поступков могут стать будущие поколения», – рассказал Виталий Москаленко.
«Мы снимали в Калининграде. Действие происходит в 1980-90-е годы. Очень интересная история, детектив. Подобрался замечательный актёрский состав и очень хороший режиссёр — Марк Горобец. Продюсер проекта Игорь Толстунов, а он плохие вещи не делает. Поэтому, думаю, будет интересно. По сюжету в 1988 году четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее. Спустя годы ребята превращаются в преступных дельцов — чернокопателей янтаря. Но одному из героев приходится бороться с бывшими друзьями. Его как раз играю я, у меня роль чекиста. На этих съёмках я впервые в жизни побывал на дюнах. Это абсолютно потрясающее место! Куда не глянь — песок, песок, песок», – поделился своими впечатлениями Павел Прилучный.
фото: Пресс-служба Первого канала
Актёрам пришлось примерить парики и школьную форму 80-х. А для того, чтобы позже Роман Курцын сыграл в сериале безжалостного бандита, гримёры сделали ему шрам на лице. Отрицательная роль и у Виталия Кищенко: ему достался образ преступника — вора в законе, контролирующего весь Калининград. Екатерина Шпица играет андеграундную художницу, отец которой — важный чиновник. Сергей Пускепалис появится в сериале в образе полковника КГБ, отца главного героя. Драматическая роль досталась и Агнии Кузнецовой: ей предстоит воплотить образ супруги героя Прилучного.
Съёмки сериала проходили в Калининграде, на Куршской косе, в Москве, Ярославле, Польше и заняли около 100 дней. По словам режиссёра, ему очень хотелось показать бывший Кёнигсберг «в определенной стилистке, доселе которую никто не видел». Для съёмок было заготовлено 30 килограмм искусственного янтаря. Зрители смогут увидеть весь сложный процесс как легальной, так и незаконной добычи солнечного камня, а также то, как создаются ювелирные шедевры. Осложняла съёмки лишь непредсказуемая погода, которая всё время менялась: то солнце, то дождь, то ветер. «Был ливень сильнейший, мы думали, что не снимем ничего. Потом солнце, потом ветер. Все — то одеваются, то раздеваются», — вспоминает Евгения Добровольская.
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