Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса

13 ноября
2018 год

Новости кино >>
13 ноября 2018
На Первом канале 19 ноября в 21.45 состоится премьера сериала «Жёлтый глаз тигра» с Павлом Прилучным в главной роли. Согласно пресс-службе канала, сценарий к многосерийному криминальному боевику написал Виталий Москаленко, а режиссёром выступил Марк Горобец.

Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету четверо лучших друзей Сергей Звягинцев, Михаил Бойко, Григорий Васильев и Константин Левшин оканчивают школу и строят планы на будущее, в котором собираются заниматься добычей и продажей янтаря. Однако со временем молодые мечтатели превращаются в алчных преступников, для которых кражи и убийства становятся обычным делом. И лишь одному из них Сергею Звягинцеву (Прилучный) удаётся остаться порядочным человеком и противостоять своим школьным товарищам. Роли лучших друзей Сергея — Григория Васильева, Михаила Бойко и Константина Левшина — исполняют Максим Костромыкин, Роман Курцын и Иван Ивашкин. В фильме, основанном на реальных событиях, также снимались Екатерина Шпица, Агния Кузнецова, Илья Любимов, Карина Андоленко, Ольга Хохлова, Виталий Кищенко, Раиса Рязанова, Евгения Добровольская, Сергей Пускепалис, Борис Каморзин, Евгений Мундум, Максим Коновалов и другие актёры.

По словам режиссёра, «в первую очередь это история о настоящей дружбе, человеческих судьбах и отношениях. Тем не менее, в фильме можно увидеть и сам процесс добычи янтаря, и взрывающиеся автомобили, криминальные разборки – другими словами, всё, что происходило в янтарном бизнесе в 90-е годы».

Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса
фото: Пресс-служба Первого канала

«Прежде чем писать сценарий, мы провели большую исследовательскую работу – я работал в архивах, встречался с полицейскими, с сотрудниками спецслужб, бизнесменами, администрацией города. Две замечательные женщины-краеведа много рассказали о Калинграде. Нюансами работы с янтарем с нами поделился легендарный ювелир Дарвин.
Но самый важный посыл фильма для меня – "деньги на крови не приносят счастья, и никогда не принесут!" И мало того – это может отразиться на детях и внуках. Жертвами страшных поступков могут стать будущие поколения», – рассказал Виталий Москаленко.

«Мы снимали в Калининграде. Действие происходит в 1980-90-е годы. Очень интересная история, детектив. Подобрался замечательный актёрский состав и очень хороший режиссёр — Марк Горобец. Продюсер проекта Игорь Толстунов, а он плохие вещи не делает. Поэтому, думаю, будет интересно. По сюжету в 1988 году четверо лучших друзей отмечают школьный выпускной и делятся планами на будущее. Спустя годы ребята превращаются в преступных дельцов — чернокопателей янтаря. Но одному из героев приходится бороться с бывшими друзьями. Его как раз играю я, у меня роль чекиста. На этих съёмках я впервые в жизни побывал на дюнах. Это абсолютно потрясающее место! Куда не глянь — песок, песок, песок», – поделился своими впечатлениями Павел Прилучный.

Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса
фото: Пресс-служба Первого канала

Актёрам пришлось примерить парики и школьную форму 80-х. А для того, чтобы позже Роман Курцын сыграл в сериале безжалостного бандита, гримёры сделали ему шрам на лице. Отрицательная роль и у Виталия Кищенко: ему достался образ преступника — вора в законе, контролирующего весь Калининград. Екатерина Шпица играет андеграундную художницу, отец которой — важный чиновник. Сергей Пускепалис появится в сериале в образе полковника КГБ, отца главного героя. Драматическая роль досталась и Агнии Кузнецовой: ей предстоит воплотить образ супруги героя Прилучного.

Съёмки сериала проходили в Калининграде, на Куршской косе, в Москве, Ярославле, Польше и заняли около 100 дней. По словам режиссёра, ему очень хотелось показать бывший Кёнигсберг «в определенной стилистке, доселе которую никто не видел». Для съёмок было заготовлено 30 килограмм искусственного янтаря. Зрители смогут увидеть весь сложный процесс как легальной, так и незаконной добычи солнечного камня, а также то, как создаются ювелирные шедевры. Осложняла съёмки лишь непредсказуемая погода, которая всё время менялась: то солнце, то дождь, то ветер. «Был ливень сильнейший, мы думали, что не снимем ничего. Потом солнце, потом ветер. Все — то одеваются, то раздеваются», — вспоминает Евгения Добровольская.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Студия «Ленфильм» откроет филиал в Калининградской области
«Жёлтый глаз тигра», «Золотая парочка» и ещё три фильма получили рибейты в Калининградской области
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Карина АндоленкоМарк ГоробецЕвгения ДобровольскаяИван ИвашкинБорис КаморзинВиталий КищенкоМаксим КоноваловМаксим КостромыкинАгния КузнецоваРоман КурцынИлья ЛюбимовВиталий МоскаленкоЕвгений МундумПавел ПрилучныйСергей ПускепалисРаиса РязановаИгорь ТолстуновОльга ХохловаКатерина Шпица
фильмы
Жёлтый глаз тигра

фотографии >>
Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса фотографии
Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса фотографии
Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса фотографии
Павел Прилучный отказался от янтарного бизнеса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.
Виталий Зимовец
9 ноября скончался кинооператор Виталий Зимовец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Яна Ляхович
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Алексей Штукин
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Хелен Макк
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Облепиховое лето
биография, драма
Россия, 2018
Догмэн
драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2018
Не чужие
социальная драма
Россия, 2018
Оцепеневшие от страха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2017
Соната
драма, мистика, триллер
Великобритания, Литва, Франция, 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Холодная война
драма
Великобритания, Польша, Франция, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью