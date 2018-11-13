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Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов»

13 ноября
2018 год

Новости кино >>
13 ноября 2018
В Москве завершились съёмки остросюжетного мистического сериала «Чернов» с Виктором Логиновым в заглавной роли, сообщает пресс-служба НТВ.

Сюжет 12-серийной драмы разворачивается вокруг майора полиции Чернова (Логинов), который приезжает на службу и получает сообщение, что к нему в дом ворвались бандиты и тяжело ранили его супругу Людмилу (Анна Арланова). Врачи спасают жизнь женщины, но она остаётся в коме. Чернов горюет, но внезапно Людмила выходит с ним на связь из потустороннего мира, появляясь перед ним то в телевизоре, то на картине или просто в воздухе. Каждая такая встреча несёт в себе ключ к раскрытию очередного дела, расследуемого Черновым, и подсказывает ему как найти и наказать обидчиков любимой женщины.

Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

«Особо суровыми полицейскими чинами меня отечественный кинематограф не баловал и, тем не менее, это мой третий служитель закона, на сей раз майор. Верен себе, своей стране и своей семье. Его моральный облик на должном уровне, но не без червоточинки, с которой мой герой, оказавшийся в тяжелейшем депрессивном состоянии, справляется достойно. Значительное отличие моего "пинкертона" от огромного количества телеполицейских заключается в том, что вести расследования ему помогает находящаяся в невозвратной коме жена. Это и есть мистическая составляющая нашего проекта. Она приходит к нему в видениях и указывает путь. А ещё мой герой в меру сентиментален и любит дочь. В общем и целом, он похож на меня. И физически, и психологически. Благодаря этому входить в образ было не сложно. Я просто он. И всё. Надеюсь, эта моя сторона понравится моему зрителю. Его реакцию я жду с нетерпением!», — рассказал о своём герое актёр.

Компанию Логинову и Арлановой составила Эмилия Спивак. Сериал поставил по сценарию Ильи Рубинштейна и Михаила Смоляницкого режиссёр Сергей Бобров. Продюсером выступает Юрий Сапронов.
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Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов» фотографии
Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов» фотографии
Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов» фотографии
Виктор Логинов сыграл в мистическом сериале «Чернов» фотографии
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