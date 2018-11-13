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Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд»

13 ноября
2018 год

Новости кино >>
13 ноября 2018
В Москве стартовали съёмки второго сезона сериала «Гранд». Роль нового управляющего отеля исполнит Семён Трескунов, уточняет пресс-служба телеканала «Супер». Молодому человеку придётся приложить немалые усилия, чтобы пережить саботаж, интриги и не попасться под горячую руку эксцентричного владельца «Гранда» Льва Глебовича.

Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Мой персонаж абсолютно соответствует парадигме вселенной "Гранда". Мне очень лестно, что сыграть его доверили именно мне. Это роль, что называется, "на вырост", в плане тех человеческих качеств, которые герой демонстрирует перед коллективом отеля и зрителями, – рассказал Семён о своей новой роли. – Со многими актёрами я уже знаком, но все равно немного нервничаю, как меня примут коллеги по сериалу».

«Семён – это идеальное попадание в героя! Он невероятно эрудированный и начитанный молодой человек. На любую книгу, фильм, ситуацию у него есть своё мнение и мысли, которые мне очень интересно слушать. Мне кажется, благодаря Семёну к концу съемок я тоже прокачаю свой уровень эрудиции», – шутит Мила Сивацкая, чьей героине Ксюше появление нового управляющего придётся весьма кстати.

Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Помимо нового управляющего отель «Гранд» ждёт пополнение в команде горничных. Под руководством Валентины Ивановны окажется Джемал Тетруашвили. Актёр играет «бывшего химика, уехавшого на заработки в одну из арабских стран и волею судеб попавшего в эту профессию. Он по характеру педант, у которого в работе всё должно быть безупречно, поэтому в профессии горничного он чувствует себя прекрасно... В роли заложена большая интрига, чем она меня, собственно, и привлекла».

К своим ролям, помимо Сивацкой, также вернулись Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Александра Кузенкина, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Виктор Хориняк и другие актёры «Гранда». Режиссёрское кресло вновь занял Дмитрий Грибанов. Второй сезон запланирован к показу на телеканале «Супер» в 2019 году.
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Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд» фотографии
Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд» фотографии
Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд» фотографии
Семён Трескунов стал управляющим отеля «Гранд» фотографии
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