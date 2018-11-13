Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне превратят в гостиницу

13 ноября
2018 год

Новости кино >>
13 ноября 2018
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, расположенный по адресу Дружинниковская улица, владение 15, переделают в гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Разрешение на строительство выдали власти Москвы, уверяет издание «Ведомости», ссылаясь на данные ИАИС ОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы).

Заказчиком выступает АО «Киноцентр», но, скорее всего, за строительство или его инвестирование будет отвечать крупный девелопер. Предполагается, что инвестиции могут составить от пяти до десяти миллиардов рублей, а выручка – 25-30 млрд.

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне превратят в гостиницу
фото: kinocenter.ru

Ранее в планах «Киноцентра», задумавшего продать «Соловей» несколько лет назад, была постройка на месте кинотеатра апарт-комплекса общей площадью 83 тысяч квадратных метров. При этом остаётся неизвестным, кто владеет акционерным обществом, поскольку в Союзе кинематографистов России заверили, что организация пару лет назад вышла из уставного капитала «Киноцентра».

Киноцентр на Красной Пресне построил в 1959-м архитектор Юлий Филлер, после чего здание 30 лет занимало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее ставшее Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр». С 1989 по 2005 годы там располагался Музей кино, а затем — один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Киноиндустрия

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.
Юлия Волчкова
10 ноября ушла из жизни актриса Юлия Волчкова.
Виталий Зимовец
9 ноября скончался кинооператор Виталий Зимовец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Яна Ляхович
Ольга Орлова
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Алексей Штукин
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Хелен Макк
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Облепиховое лето
биография, драма
Россия, 2018
Догмэн
драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2018
Не чужие
социальная драма
Россия, 2018
Оцепеневшие от страха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2017
Соната
драма, мистика, триллер
Великобритания, Литва, Франция, 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Холодная война
драма
Великобритания, Польша, Франция, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью