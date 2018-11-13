Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне превратят в гостиницу

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, расположенный по адресу Дружинниковская улица, владение 15, переделают в гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Разрешение на строительство выдали власти Москвы, уверяет издание «Ведомости»
, ссылаясь на данные
ИАИС ОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы).
Заказчиком выступает АО «Киноцентр», но, скорее всего, за строительство или его инвестирование будет отвечать крупный девелопер. Предполагается, что инвестиции могут составить от пяти до десяти миллиардов рублей, а выручка – 25-30 млрд.
Ранее в планах «Киноцентра», задумавшего продать «Соловей» несколько лет назад, была постройка на месте кинотеатра апарт-комплекса общей площадью 83 тысяч квадратных метров. При этом остаётся неизвестным, кто владеет акционерным обществом, поскольку в Союзе кинематографистов России заверили, что организация пару лет назад вышла из уставного капитала «Киноцентра».
Киноцентр на Красной Пресне построил в 1959-м архитектор Юлий Филлер
, после чего здание 30 лет занимало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее ставшее Всесоюзным творческо-производственным объединением «Киноцентр». С 1989 по 2005 годы там располагался Музей кино, а затем — один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.
обсуждение >>