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«Игра престолов» вернётся к зрителям в апреле 2019 года

14 ноября
2018 год

Новости кино >>
14 ноября 2018
Теперь официально: премьера восьмого ‒ заключительного ‒ сезона «Игры престолов» состоится в апреле 2019 года. О месяце выхода новых эпизодов сообщает пресс-служба онлайн-сервиса Amediateka, обладающего эксклюзивными правами на показ популярного сериала в России одновременно со всем миром.

«Игра престолов» вернётся к зрителям в апреле 2019 года

Восьмой сезон культовой фэнтези-саги будет состоять из шести эпизодов. Бюджет каждого составил 15 миллионов долларов. Кульминационная битва с Армией мертвых обещает стать одной из самых грандиозных сцен в истории телевидения. Её натурные съёмки продолжались 55 ночей, а после производство перешло в студийные павильоны, где длилось ещё несколько недель. Постановкой батальных сцен занимался режиссёр «Битвы бастардов» Мигель Сапочник.

Впервые о возможном премьерном месяце стало известно в январе текущего года благодаря исполнительнице роли Арьи Старк Мейзи Уильямс.

«Мы заканчиваем съёмки в декабре, а первые эпизоды увидят свет на HBO уже в апреле [2019-го]. Да, на постпродакшн этих масштабных серий уйдёт четыре месяца, и в окончательной версии монтажа нужно уместить очень многие вещи. Никто не хочет спешить с созданием восьмого сезона. Наша обязанность перед зрителями и фанатами ‒ выложиться по полной и сделать грандиозный финал», ‒ рассказала актриса в интервью изданию Metro.

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