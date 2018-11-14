Чиновника Фёдора Бондарчука сослали в провинциальный вуз

Согласно пресс-службе «ТНТ-Телесети», в новом сериале нерадивый чиновник Виктор Михайлович Сычёв (Бондарчук) отправляется в ссылку на кафедру словесности в региональный вуз. Там ему придётся сменить уютное кожаное кресло и просторный кабинет на шаткую табуретку и пыльную аудиторию. Что может быть лучше для служителя Министерства образования, чем полное погружение в это самое образование? «Год культуры» покажет, чем может обернуться для высокопоставленного чиновника халатное отношение к собственным обязанностям.
фото: Пресс-служба «ТНТ-Телесети»
«В настоящее время контраст между столицей и провинцией в нашей стране ярко выражен, поэтому это отличный материал для истории. Вы не найдёте Верхнеямск на карте страны, это собирательный образ небольших российских городов. И когда в такой городок ссылается зарвавшийся московский чиновник, начинается сериал "Год культуры". Столица vs регионы, чиновник vs народ — это основные конфликты сериала. У нас не было задачи обличить всех негодяев и остановить коррупцию в стране, но мы показываем актуальные проблемы и предлагаем над ними, как минимум, посмеяться, а как максимум – задуматься.
Мы изначально писали главного героя сериала под Фёдора Бондарчука, никого другого не представляли в роли Сычёва. И когда, наконец, Фёдор смог прочитать сценарий и дал своё согласие — мы с облегчением выдохнули. Это абсолютное попадание в образ, персонаж и характер», — рассказал о сериале его продюсер Вячеслав Дусмухаметов.
Как обычно и происходит в нашей стране, жизнь чиновника поменялась в один миг, буквально по одному вовремя заданному вопросу. Вопросу во время прямой линии с президентом от заведующего кафедры литературы Верхнеямского филологического института Софьи Белозёровой (Мария Ахметзянова). Обеспокоенная бездействием московских чиновников преподавательница отчаялась и решила постучаться в самую высокую инстанцию — помогло! Только решение проблемы случилось традиционное: высокомерного Сычёва спустили с небес «на места», чтобы устранять перегибы и недочёты. Московский чиновник направляется из Москвы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в число 100 лучших высших учебных заведений России.
фото: Пресс-служба «ТНТ-Телесети»
Разжалованный Сычёв разительно отличается от окружающей его верхнеямской действительности, его моднейший итальянский костюм сверкает на фоне всеобщей разрухи. Понимая, в каких условиях ему придётся жить и работать в ближайшее время, он пребывает в таком бешенстве, что рикошетит буквально в каждого: трясущегося за должность ректора Льва Филина (Александр Лыков), закладывающего за воротник непутевого препода Толю Сапрыкина (Александр Яценко), безбашенного полицейского Славу Сологуба (Александр Обласов) и его беременную жену Марину (Ольга Медынич), которую Сычёв сходу увольняет из универа.
По мере того, как под итальянскими ботинками Сычёва разлетаются брызги провинциальных хлябей, всё отчетливее прорисовывается ландшафт русской глубинки и души. Выясняется, что каждый герой находится в поиске — любви, выпивки, денег, славы, зачёта или себя. А незваный гость из центра обращается в Остапа Бендера, идущего на всё более и более изощрённые махинации, чтобы заслужить милость Москвы и вернуться с учёной (хоть и купленной) степенью. Персонажи начинают думать, мыслить, поступать и раскрываться по-новому именно благодаря столичному импульсу в виде лоснящегося от достатка чинуши. Как они будут жить и, главное, работать вместе? Ведь на стороне Сычёва только верный и прилизанный помощник Стасик Королёв (Риналь Мухаметов).
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