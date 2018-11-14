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На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном

14 ноября
2018 год

Новости кино >>
14 ноября 2018
24 ноября в 23.00 на Первом канале состоится премьера экранизации детективного романа Жоржа Сименона «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном в роли знаменитого сыщика. Актёр впервые примеряет на себя серьёзную драматическую роль, уточняет пресс-служба канала.

На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие второго сезона мини-сериала разворачивается в Париже пятидесятых годов двадцатого века. По сюжету детектив Мегрэ расследует, казалось бы, случайные убийства — пожилой графини, ведущей уединённый образ жизни, и танцовщицы Арлетт — и обнаруживает тёмную тайну, которая связывает жизни этих женщин в прошлом в Гранд Отеле в Ницце.

За постановку отвечает Тадеуш О'Салливэн. Компанию Аткинсону составили Лео Стаар, Шон Дингуолл, Колин Мейс, Люси Коу, Никола Слоун, Себаштиан Де Соуза, Оливия Виналл, Дуглас Ходж и другие актёры.

Жюль Мегрэ, герой Жоржа Сименона, является во Франции примерно тем же, кем является по другую сторону Ла-Манша Шерлок Холмс. Сейчас комиссар Мегрэ очень популярен на всех континентах. Сименон написал 75 романов и 28 рассказов о Мегрэ между 1931 и 1972 годами. Приключения инспектора стали сюжетом для 14 фильмов и 44 телевизионных передач. Персонажа ранее играли Жан Габен, Арри Бор, Альбер Прежан, Чарлз Лаутон, Джино Черви, Жан Ришар, Серджо Кастеллитто, Ричард Харрис, Бруно Кремер, Борис Тенин, Владимир Самойлов, Армен Джигарханян, Майкл Гэмбон и другие мастера.
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Мегрэ на Монмартре

фотографии >>
На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном фотографии
На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном фотографии
На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном фотографии
На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном фотографии
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№ 1
Кадеточка (Днепропетровск)   14.11.2018 - 13:35
Жалко только, что время такое поставили ((( Не на жаворонков кин рассчитан, не на ранних пташек, которые в такое время уже сотый сон видят :) читать далее>>
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