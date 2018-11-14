На Первом канале покажут детектив «Мегрэ на Монмартре» с Роуэном Аткинсоном

24 ноября в 23.00 на Первом канале состоится премьера экранизации детективного романа
Жоржа Сименона «Мегрэ на Монмартре»
с
Роуэном Аткинсоном
в роли знаменитого сыщика. Актёр впервые примеряет на себя серьёзную драматическую роль, уточняет пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба Первого канала
Действие второго сезона мини-сериала разворачивается в Париже пятидесятых годов двадцатого века. По сюжету детектив Мегрэ расследует, казалось бы, случайные убийства — пожилой графини, ведущей уединённый образ жизни, и танцовщицы Арлетт — и обнаруживает тёмную тайну, которая связывает жизни этих женщин в прошлом в Гранд Отеле в Ницце.
За постановку отвечает
Тадеуш О'Салливэн
. Компанию Аткинсону составили
Лео Стаар
,
Шон Дингуолл
,
Колин Мейс
,
Люси Коу
,
Никола Слоун
,
Себаштиан Де Соуза
,
Оливия Виналл
,
Дуглас Ходж
и другие актёры.
Жюль Мегрэ, герой Жоржа Сименона, является во Франции примерно тем же, кем является по другую сторону Ла-Манша Шерлок Холмс. Сейчас комиссар Мегрэ очень популярен на всех континентах. Сименон написал 75 романов и 28 рассказов о Мегрэ между 1931 и 1972 годами. Приключения инспектора стали сюжетом для 14 фильмов и 44 телевизионных передач. Персонажа ранее играли
Жан Габен
,
Арри Бор
,
Альбер Прежан
,
Чарлз Лаутон
,
Джино Черви
,
Жан Ришар
,
Серджо Кастеллитто
,
Ричард Харрис
,
Бруно Кремер
,
Борис Тенин
,
Владимир Самойлов
,
Армен Джигарханян
,
Майкл Гэмбон
и другие мастера.
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