Стартовали съёмки триллера «Лабиринт иллюзий»

По сюжету Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что её жизнь – мечта любой женщины. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует её муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита – плод её фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же её уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у неё отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести её с ума и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни?
По словам Писаненко, это «история столкновения двух женщин. Каждая из них борется за счастье своего ребенка. Но главная героиня Валя идёт к этому, не переступая границ морали и сохраняя человеческое достоинство, а вторая, её противница Марго, готова добиваться цели, несмотря ни на что. При этом каждую из них можно понять. Думаю, эта история понравится зрителям, потому что здесь много психологии человеческих взаимоотношений, приправленной мистикой и настоящей любовью».
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Роль, которую я играю, невероятно объёмная. Можно развернуться и проверить весь диапазон своих актёрских возможностей: от счастливой мамы, бесконечно любящей своего ребенка и мужа, к доведённой до полного отчаяния, загнанной в угол женщины», – рассказала о своей роли Екатерина Тарасова.
«Поскольку наш проект необычный, с элементами мистики, то вначале моя Марго – такая "тёмная лошадка". Порой даже не до конца понятно – реальная она женщина или некий мираж, мистификация, и что ей вообще нужно, что движет её поступками», – раскрыла суть своего персонажа Анна Казючиц.
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