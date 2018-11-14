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В Москве состоится показ документальной ленты Питера Джексона «Они никогда не станут старше»

14 ноября
2018 год

Новости кино >>
14 ноября 2018
В рамках фестиваля «Новое британское кино» 17 ноября в 14:00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится российская премьера документального фильма Питера Джексона «Они никогда не станут старше». Лента будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами. Билеты уже можно приобрести. Об этом сообщает пресс-служба арт-объединения CoolConnections.



Они были солдатами. И молодыми. Им не повезло: их лучшие годы сожрала Первая мировая – первая глобальная катастрофа ХХ века, у западных историков получившая прозвище Великая война. Им повезло: их лица и улыбки остались в кадрах хроники. Из многих часов архивного и прежде по большей части неизвестного материала родился уникальный документальный фильм: острый, нежный, горький – как сама жизнь, которую обычно принимаешь как данность. И только во время войн – как дар.

Новозеландец Питер Джексон, с его фантазией и редким чувством эпоса, совершил невероятную трансформацию: в его золотых руках хроника, интересная, вроде бы, только историкам, стала эмоциональным блокбастером. Оттого, что его герои никогда не станут старше – и страшно, и радостно. Джексон напоминает и о великом потенциале, который несёт монтажное кино: достоверность и энергия реальности плюс авторское видение режиссёра – взрывное сочетание. По словам британского кинокритика Питера Брэдшоу, «эффект потрясающий. На наших глазах солдаты возвращаются к жизни».

За один день картина собрала в Великобритании 600 тысяч фунтов. Лента демонстрировалась примерно в 250 кинотеатрах в рамках Лондонского кинофестиваля, и реакция на неё настолько положительная, что сейчас ведутся разговоры о её международном прокате.
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