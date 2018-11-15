Ингрид Олеринская застряла на вершине горы в Новый год

Кино-театр.ру представляет трейлер экшен-триллера «Отрыв»
режиссера Тиграна Саакяна
, для которого эта картина стала дебютной в большом кино. Сценарий к фильму был написал совместными усилиями Саакяна, Ольги Рудь
, Дениса Косякова
, Артура Атсвацатряна
, Олега Смагина
, Евгения Юранова
и Александра Назарова
.
По сюжету компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.
«Автор сценария Ольга Рудь предложила идею фильма, где действие происходит внутри фуникулера, который застрял в горах
, - рассказал Тигран Саакян. - Мы снимали в экспедиции на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Не самая удобная и простая локация. Во время съемок мы стали свидетелями схода лавины. Как потом выяснилось, там были жертвы. Для всех нас это были действительно сложные съемки и физически и морально. Это кино не получилось бы без нашей чудесной команды. я очень благодарен нашему оператору Сергею Дышуку, он добился определенного качества съёмок на такой высоте, где и дышать-то сложно, а не то что бы снимать кино и бегать с камерой. У нас супер художник-постановщик Артур Мирзоян, и вообще все люди, которые сделали этот фильм. Чудесный актерский состав. Мы хотели сделать жанровое кино с понятной историей. Надеюсь, что все получилось
».
Главные роли в картине сыграли Ингрид Олеринская
, Денис Косяков, Ирина Антоненко
, Андрей Назимов
и Михаил Филиппов
.
«Мне нравится, как это снято
, - поделился Денис Косяков. - Мне нравятся сюжетные повороты. Кажется, нам удалось не скатиться в какое-то клише и банальщину. Часто показателем хорошего фильма является внимание к мелочам. Это говорит о хорошей проработке и о том, что результат тоже будет достойным. И то, какое внимание уделялось здесь мелочам, мне понравилось еще на стадии написания сценария. Продумывалось все: от узоров на стекле, деталей в одежде и правильно подобранного карабина, купленного на рынке. Это круто. Я сам обожаю камерное кино, когда создатели загоняют героев в какое-то герметичное пространство, связывая себя с одной стороны по рукам и ногам, а с другой стороны побуждая героев находить какие-то особые способы самовыражения. В «Отрыве» мы объединили замкнутое пространство, где герои должны очень четко и грамотно взаимодействовать друг с другом с просторами высокогорья и компьютерной графикой уровня блокбастера
».
В российский прокат «Отрыв»
выйдет 24 января 2019 года.
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