Фильм «Спитак» Александра Котта покажут в США

Фильм «Спитак
» режиссера Александра Котта
выйдет в прокат в Лос-Анджелесе 7 декабря 2018 года – в день 30-й годовщины землетрясения в Армении, сообщает пресс-служба фильма.
Картина выдвинута Арменией на соискание номинации на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке»
В преддверии американского проката ленты пройдут два специальных показа:
14 ноября
в Вашингтоне (Landmark Theatres Bethesda Row Cinema) и 18 ноября
в Нью-Йорке (Marlene Meyerson JCC Manhattan). Кроме того, 16 ноября картина будет показана в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле / Fort Lauderdale International Film Festival (FLIFF).
Фильм на этих показах представят режиссер Александр Котт, актриса Анна Цуканова-Котт
и продюсер Елена Гликман
.
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