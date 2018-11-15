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Фильм «Спитак» Александра Котта покажут в США

15 ноября
2018 год

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15 ноября 2018
Фильм «Спитак» режиссера Александра Котта выйдет в прокат в Лос-Анджелесе 7 декабря 2018 года – в день 30-й годовщины землетрясения в Армении, сообщает пресс-служба фильма.

Фильм «Спитак» Александра Котта покажут в США

Картина выдвинута Арменией на соискание номинации на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке»

В преддверии американского проката ленты пройдут два специальных показа:
14 ноября в Вашингтоне (Landmark Theatres Bethesda Row Cinema) и 18 ноября в Нью-Йорке (Marlene Meyerson JCC Manhattan). Кроме того, 16 ноября картина будет показана в конкурсной программе Международного кинофестиваля в Форт-Лодердейле / Fort Lauderdale International Film Festival (FLIFF).

Фильм на этих показах представят режиссер Александр Котт, актриса Анна Цуканова-Котт и продюсер Елена Гликман.
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