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Первый в России веб-маркет пройдет в Москве 18 ноября

15 ноября
2018 год

Новости кино >>
15 ноября 2018
В Москве 18 ноября пройдет первый в России веб-маркет, организованный проектом The Digital Reporter, генеральным продюсером которого является Антон Калинкин. Это уникальное мероприятие, которое объединит на одной площадке производителей интернет-контента (онлайн-шоу, веб-сериалы, диджитал-проекты), непосредственно онлайн-платформы - площадки, на которые этот контент рассчитан, а также обычных зрителей, сообщает пресс-служба маркета.

Первый в России веб-маркет пройдет в Москве 18 ноября

В веб-маркете будут участвовать крупные российские онлайн-кинотеатры ivi.ru, Amediateka, OKKO, MEGOGO, Start.ru, RuTube, Ростелеком. Часть из них представит новинки следующего сезона, а также оценят работы молодых режиссеров, работающих в веб-формате. Среди участников будут как производители диджитал-контента, так и известные отечественные и зарубежные кино- и телережиссеры, в том числе старший вице-президент созданной Стивеном Спилбергом киностудии Amblin Partners Келли Халстром-Максвелл, российские продюсеры и представители телеканалов

В рамках мероприятия состоятся круглые столы на темы: «Веб-сериалы как новый вид креативной рекламы», «Россия как потенциальный лидер диджитал-индустрии», «Интерес к российскому контенту на Западе».

Кроме того, на веб-маркете будет организован питчинг, на который отобраны 20 заявок из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины. Режиссеры представят свои проекты будущих веб-сериалов, а оценивать их будут редакторы и продюсеры ведущих отечественных онлайн-платформ и телеканалов, а также российские продюсеры.

Также 18 ноября по завершении веб-маркета состоится вручение первой российской премии в области веб-индустрии. В шорт-лист премии вошли 15 веб-сериалов из России, среди которых проект 1968. DIGITAL, мокьюментари Russian Hackers Life о буднях русских хакеров, веб-сериал Ирины Вилковой «Бар «На грудь», история об отношениях мужчин и женщин «В постели» с участием Дениса Шведова и Светланы Камыниной, интерактивный веб-сериал «Все сложно» с Ириной Старшенбаум и Риналем Мухаметовым о жизни с ВИЧ, проект «Доверие», творческим куратором которого выступила Валерия Гай Германика и другие. Также будут вручены призы в отдельных категориях «онлайн-шоу года» и «онлайн-персона года». Победителя выберет профессиональное жюри, состоящее из известных режиссеров, продюсеров, журналистов, представителей онлайн-кинотеатров и др.
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