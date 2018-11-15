Художник-постановщик фильма «Лето» получит премию Европейской киноакадемии

Европейская киноакадемия объявила первых лауреатов своей премии по итогам года. Одна из наград будет вручена художнику-постановщику фильма Кирилла Серебренникова
«Лето
» Андрею Понкратову
, сообщается на сайте
академии.
«Работа Андрея Понкратова заставляет нас по-настоящему поверить, что мы находимся в летнем Ленинграде начала 80-х на пороге крупных политических изменений
», – сказано в сообщении. Приз за лучшую работу художника-постановщика Понкратов получит 15 декабря в Севилье.
Лучим оператором Европейская киноакадемия назвала Мартина Оттербека
, снявшего ленту «Утойя, 22 июля
», за монтаж наградят Ярослава Камински
, работавшего над «Холодной войной
», а премии за лучшие костюмы, грим и прически уйдет создателям «Догмэна
».
Ранее Европейская киноакадемия объявила номинантов
на свою премию, которую часть называют «Европейским Оскаром». Лидером по числу номинаций стала картина Павла Павликовского
«Холодная война». Российские ленты в этом году в основных категориях не представлены.
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