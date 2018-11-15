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Художник-постановщик фильма «Лето» получит премию Европейской киноакадемии

15 ноября
2018 год

Новости кино >>
15 ноября 2018
Европейская киноакадемия объявила первых лауреатов своей премии по итогам года. Одна из наград будет вручена художнику-постановщику фильма Кирилла Серебренникова «Лето» Андрею Понкратову, сообщается на сайте академии.

Художник-постановщик фильма «Лето» получит премию Европейской киноакадемии

«Работа Андрея Понкратова заставляет нас по-настоящему поверить, что мы находимся в летнем Ленинграде начала 80-х на пороге крупных политических изменений», – сказано в сообщении. Приз за лучшую работу художника-постановщика Понкратов получит 15 декабря в Севилье.

Лучим оператором Европейская киноакадемия назвала Мартина Оттербека, снявшего ленту «Утойя, 22 июля», за монтаж наградят Ярослава Камински, работавшего над «Холодной войной», а премии за лучшие костюмы, грим и прически уйдет создателям «Догмэна».

Ранее Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию, которую часть называют «Европейским Оскаром». Лидером по числу номинаций стала картина Павла Павликовского «Холодная война». Российские ленты в этом году в основных категориях не представлены.
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