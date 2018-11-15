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Петр Скворцов дебютировал в режиссуре

15 ноября
2018 год

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15 ноября 2018
Актер «Гоголь-центра» Петр Скворцов, известный по главной роли в фильме «Ученик» Кирилла Серебренникова, дебютировал в режиссуре с короткометражной лентой «Ухо», продюсером которой выступил Артем Васильев, работавший над лентами «Довлатов», «Война Анны» и «Юморист», сообщает пресс-служба компании «Метрафильмс», участвовавшей в производстве ленты.

Петр Скворцов дебютировал в режиссуре
фото: Екатерина Унжакова

В ретрофутуристической драме «Ухо» действие происходит в мрачном альтернативном будущем, подозрительно похожем на тоталитарную империю середины прошлого века. Пассажиры особого такси, не говоря ни слова, изливают свою душу водителю. Скромный и молчаливый юноша с тихой улыбкой и понимающими глазами выслушивает исповеди «сильного» мужчины, богатой дамы, находящейся на грани нервного срыва офицера службы безопасности. Кто он такой, этот загадочный телепат-психотерапевт за рулем черного такси?

Дебютная короткометражка Петра Скворцова снята по сценарию театрального режиссера и драматурга Андрея Стадникова. Главные роли исполнили Максим Виторган, Юлия Ауг, Марина Васильева и Никита Еленев.
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