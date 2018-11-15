Петр Скворцов дебютировал в режиссуре

В ретрофутуристической драме «Ухо» действие происходит в мрачном альтернативном будущем, подозрительно похожем на тоталитарную империю середины прошлого века. Пассажиры особого такси, не говоря ни слова, изливают свою душу водителю. Скромный и молчаливый юноша с тихой улыбкой и понимающими глазами выслушивает исповеди «сильного» мужчины, богатой дамы, находящейся на грани нервного срыва офицера службы безопасности. Кто он такой, этот загадочный телепат-психотерапевт за рулем черного такси?
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