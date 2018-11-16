Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись

В сети появился трейлер романтической комедии «Семь ужинов»
режиссера Кирилла Плетнева
(«Жги!»
).
По сюжету после пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные: ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.
«Нам с партнерами очень понравилась идея фильма
, - рассказал продюсер Георгий Малков
. - Это отличное жанровое кино - актуальная, трогательная и очень смешная история, которая станет лучшим подарком зрителям ко Дню святого Валентина. Нам бесконечно повезло привлечь к реализации проекта талантливую команду. Процесс создания фильма был сам по себе ярким творческим событием. Уверен, эта позитивная энергия будет передаваться зрителям через экран и позволит стать ему событием в кинотеатрах
».
Главные роли в картине исполнили Роман Курцын
, Полина Максимова
, Елена Яковлева
, Владимир Ильин
, Петар Зекавица
, Александр Лыков
и Анастасия Уколова
.
«По статистике, едва ли не каждая вторая семейная пара в нашей стране терпит крах и разводится
, - поделилась Полина Максимова. - А мы с родными в этом году отмечали юбилей – 55 лет совместной жизни моих бабушки и дедушки. И недавно я прочитала что-то вроде притчи: у стариков, проживших вместе больше 60 лет, спросили – почему раньше не разводились в таких количествах, в чем секрет крепких брачных уз? А они ответили: раньше просто то, что ломалось, не выбрасывали сразу на свалку, а пытались починить. Вот об этом наше кино – о попытке починить семью
».
«Комедия – один из самых сложных, но интересных и любимых публикой жанров
, - считает Роман Курцын. - Наша история, думаю, будет близка всем, кто когда-либо состоял в серьезных отношениях и знает каково это – любым способом стремиться удержать любимого рядом. Мой герой идет на массу ухищрений, чтобы супруга дала ему второй шанс, следствием чего становится череда забавных ситуаций… По моим ощущениям, у нас получилось легкое и веселое, но при этом содержательное кино, после которого каждому захочется обнять близкого человека
».
Премьера фильма «Семь ужинов»
состоится 14 февраля 2019 года.
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