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Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись

16 ноября
2018 год

Новости кино >>
16 ноября 2018
В сети появился трейлер романтической комедии «Семь ужинов» режиссера Кирилла Плетнева («Жги!»).


По сюжету после пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений. Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом эксперименте девушка не изменит решение, он даст ей развод. Все просто — они должны будут поужинать семь раз. Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные: ужин в темноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расставание, снисходительно соглашается.

«Нам с партнерами очень понравилась идея фильма, - рассказал продюсер Георгий Малков. - Это отличное жанровое кино - актуальная, трогательная и очень смешная история, которая станет лучшим подарком зрителям ко Дню святого Валентина. Нам бесконечно повезло привлечь к реализации проекта талантливую команду. Процесс создания фильма был сам по себе ярким творческим событием. Уверен, эта позитивная энергия будет передаваться зрителям через экран и позволит стать ему событием в кинотеатрах».

Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись

Главные роли в картине исполнили Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Александр Лыков и Анастасия Уколова.

«По статистике, едва ли не каждая вторая семейная пара в нашей стране терпит крах и разводится, - поделилась Полина Максимова. - А мы с родными в этом году отмечали юбилей – 55 лет совместной жизни моих бабушки и дедушки. И недавно я прочитала что-то вроде притчи: у стариков, проживших вместе больше 60 лет, спросили – почему раньше не разводились в таких количествах, в чем секрет крепких брачных уз? А они ответили: раньше просто то, что ломалось, не выбрасывали сразу на свалку, а пытались починить. Вот об этом наше кино – о попытке починить семью».

«Комедия – один из самых сложных, но интересных и любимых публикой жанров, - считает Роман Курцын. - Наша история, думаю, будет близка всем, кто когда-либо состоял в серьезных отношениях и знает каково это – любым способом стремиться удержать любимого рядом. Мой герой идет на массу ухищрений, чтобы супруга дала ему второй шанс, следствием чего становится череда забавных ситуаций… По моим ощущениям, у нас получилось легкое и веселое, но при этом содержательное кино, после которого каждому захочется обнять близкого человека».

Премьера фильма «Семь ужинов» состоится 14 февраля 2019 года.
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Семь ужинов

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Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись фотографии
Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись фотографии
Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись фотографии
Полина Максимова и Роман Курцын решили поужинать, чтобы не развестись фотографии
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№ 1
Кадеточка (Днепропетровск)   16.11.2018 - 11:16
Не знаю, каким будет фильм, но сама идея мне нравится. Прям, на заметку всем женатым парам, которые собираются развестись! Да и даже не развестись, а просто освежить отношения... ;-) читать далее>>
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