«Танец с саблями» Юсупа Разыкова выйдет в японский прокат

Фильм Юсупа Разыкова «Танец с саблями» выйдет в кинотеатральный прокат в Японии в 2019 году. Соглашение было заключено кинокомпанией «Марс Медиа» на 39-м международном кинорынке American Film Market (AFM), сообщает пресс-служба компании.
фото: Кинокомпания "Марс Медиа"
«Мы рады возможности поработать с биографическим фильмом об Араме Хачатуряне – очень любим этого композитора и его музыку. Мы сразу влюбились в те материалы из картины, которые нам были показаны на кинорынке. Насколько мне известно, «Танец с саблями» станет первым фильмом из Армении, который выйдет в кинотеатральный прокат в Японии», – отметил директор по прокату компании New Select Шоко Оцуяма.
События фильма развиваются в 1942 году и рассказывают историю создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Хачатуряна «Танец с саблями».
«Наш фильм — не попытка прочитать биографию великого композитора, а рассказ о сочинении самого востребованного в мире музыкального шедевра – партитуру, украсившую балет «Гаянэ», он написал всего за восемь часов», – говорит Юсуп Разыков.
Съемки картины проходили в 2018 году в два блока: первый – в России, в Ярославе и Ярославской области, второй – в Армении, в том числе Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и в монастыре Хор Вирап.
В прокат в России и Армении «Танец с саблями» выйдет в 2019 году.
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