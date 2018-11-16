Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Танец с саблями» Юсупа Разыкова выйдет в японский прокат

16 ноября
2018 год

Новости кино >>
16 ноября 2018
Фильм Юсупа Разыкова «Танец с саблями» выйдет в кинотеатральный прокат в Японии в 2019 году. Соглашение было заключено кинокомпанией «Марс Медиа» на 39-м международном кинорынке American Film Market (AFM), сообщает пресс-служба компании.

«Танец с саблями» Юсупа Разыкова выйдет в японский прокат
фото: Кинокомпания "Марс Медиа"

«Мы рады возможности поработать с биографическим фильмом об Араме Хачатуряне – очень любим этого композитора и его музыку. Мы сразу влюбились в те материалы из картины, которые нам были показаны на кинорынке. Насколько мне известно, «Танец с саблями» станет первым фильмом из Армении, который выйдет в кинотеатральный прокат в Японии», – отметил директор по прокату компании New Select Шоко Оцуяма.

События фильма развиваются в 1942 году и рассказывают историю создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Хачатуряна «Танец с саблями».

«Наш фильм — не попытка прочитать биографию великого композитора, а рассказ о сочинении самого востребованного в мире музыкального шедевра – партитуру, украсившую балет «Гаянэ», он написал всего за восемь часов», – говорит Юсуп Разыков.

Съемки картины проходили в 2018 году в два блока: первый – в России, в Ярославе и Ярославской области, второй – в Армении, в том числе Национальном академическом театре оперы и балета им. А. Спендиаряна в Ереване и в монастыре Хор Вирап.

В прокат в России и Армении «Танец с саблями» выйдет в 2019 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юсуп Разыков
фильмы
Танец с саблями

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Рауза Хайретдинова
15 ноября ушла из жизни актриса Рауза Хайретдинова.
Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.
Игорь Лученок
12 ноября ушёл из жизни композитор Игорь Лученок.
Стэн Ли
12 ноября ушёл из жизни создатель комиксов Marvel Стэн Ли.

День рождения >>

Георгий Антонов
Анатолий Барчук
Владимир Ильин
Иван Косичкин
Вадим Лобанов
Александр Малинин
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Елена Узлюк
Лида Баарова
Валерия Бруни Тедески
Клу Галагер
Мэгги Джилленхол
Берджес Мередит
Стив Рэйлсбэк
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Облепиховое лето
биография, драма
Россия, 2018
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Догмэн
драма, криминальный фильм
Италия, Франция, 2018
Не чужие
социальная драма
Россия, 2018
Оцепеневшие от страха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2017
Соната
драма, мистика, триллер
Великобритания, Литва, Франция, 2018
Холодная война
драма
Великобритания, Польша, Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью