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Завершились съемки третьего сезона сериала «Невский»

16 ноября
2018 год

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16 ноября 2018
В Санкт-Петербурге завершились съёмки остросюжетного детектива «Невский. Чужой среди чужих». Главные роли в картине исполнили Антон Васильев и Дмитрий Паламарчук, сообщает пресс-служба НТВ.

Завершились съемки третьего сезона сериала «Невский»
фото: Пресс-служба канала НТВ

«Мы продолжаем рассказ про человека, не скрывая как положительных, так и отрицательных черт Семёнова. Мой герой сталкивается с проблемами, с которыми сталкиваемся все мы: выбор между семьей и работой, справедливостью и законом, долгом и собственными желаниями. Помимо детективной составляющей, сериал приобрёл ещё и драматическую. Мы увидим, что «война» с бандитами иногда легче и понятнее, чем «война» с самим собой», – отмечает Антон Васильев.

В третьем сезоне «Невского» история начинается с того, что во время перестрелки в супермаркете Павел Семёнов (Антон Васильев) получает тяжёлое ранение. Он не хочет возвращаться в полицию, где теперь начальником УМВД работает Арсеньев (Александр Саюталин). Да и места в гражданской жизни себе найти никак не может. Семёнов принимает предложение своего друга Алексея Фомина (Дмитрий Паламарчук) возглавить его службу безопасности, но перспектива превратиться из полицейского в бандита его не привлекает. Вышедшая из колонии Юля Семёнова (Мария Капустинская) пытается адаптироваться к жизни на свободе, но часто сталкивается с предубеждениями и злобой. Между тем конфликт между Фоминым и Арсеньевым набирает обороты. И пока член банды киллеров, Сергей Семенчук (Юрий Архангельский), содержится в СИЗО, следственные органы пытаются установить остались ли на свободе его сообщники.
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Юрий АрхангельскийАнтон Васильев (III)Мария КапустинскаяДмитрий ПаламарчукАлександр Саюталин
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Невский. Чужой среди чужих

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