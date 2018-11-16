Скончался сценарист фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид»

В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался писатель, сценарист, двукратный лауреат премии «Оскар» Уильям Голдман
, сообщает Deadline
.
фото: BENJAMIN LOZOVSKY/BFA/SHUTTERSTOCK
Голдман родился в 1931 году, начинал свою карьеру, как писатель, но уже в 1965 решил заняться сценариями для фильмов. Самыми известными его работами являются ленты «Буч Кэссиди и Санденс Кид
» с Робертом Редфордом
и Полом Ньюманом
в главных ролях и «Вся президентская рать
», где главные роли сыграли уже Редфорд и Дастин Хоффман
. За сценарии к этим картинам Голдман получил премии «Оскар».
Кроме того, Голдман работал над такими лентами, как «Стэпфордские жены
», «Марафонец
», «Мизери
», «Чаплин
», «Мэверик
», «Абсолютная власть
» и многими другими картинами.
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