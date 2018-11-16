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Скончался сценарист фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид»

16 ноября
2018 год

Новости кино >>
16 ноября 2018
В Нью-Йорке на 88-м году жизни скончался писатель, сценарист, двукратный лауреат премии «Оскар» Уильям Голдман, сообщает Deadline.

Скончался сценарист фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид»
фото: BENJAMIN LOZOVSKY/BFA/SHUTTERSTOCK

Голдман родился в 1931 году, начинал свою карьеру, как писатель, но уже в 1965 решил заняться сценариями для фильмов. Самыми известными его работами являются ленты «Буч Кэссиди и Санденс Кид» с Робертом Редфордом и Полом Ньюманом в главных ролях и «Вся президентская рать», где главные роли сыграли уже Редфорд и Дастин Хоффман. За сценарии к этим картинам Голдман получил премии «Оскар».

Кроме того, Голдман работал над такими лентами, как «Стэпфордские жены», «Марафонец», «Мизери», «Чаплин», «Мэверик», «Абсолютная власть» и многими другими картинами.
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персоны
Уильям ГолдманПол НьюманРоберт РедфордДастин Хоффман
фильмы
Абсолютная властьБуч Кэссиди и Сандэнс КидВся президентская ратьМарафонецМизериМэверикСтепфордские женыЧаплин

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