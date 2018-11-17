Hulu адаптирует «Дикие карты» Джорджа Мартина

Несколько лет назад компания Universal Cable Productions задумала экранизировать цикл Джорджа Р. Р. Мартина «Дикие карты»
. Благодаря Deadline
стало известно, что два сериала, основанных на многотомном романе-мозаике, приютит у себя потоковый сервис Hulu.
Исполнительными продюсерами выступают сам Мартин, соавтор книжной серии Мелинда М. Снодграсс
и Винс Джерардис
. Эндрю Миллер
(«Пустота»
) отвечает за адаптацию вселенной.
Цикл, стартовавший в 1986 году, повествует о превращении Земли в экспериментальную площадку пришельцев, тестирующих новый генный вирус. Большинство инфицированных гибнет, а выжившие мутируют в так называемых тузов (обладателей суперспособностей в прежнем облике) или превращаются в джокеров (изуродованных сверхсуществ). Серия насчитывает 27 томов, куда входят тысячи отдельных рассказов в жанре научной фантастики и фэнтези от сотен разных авторов.
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