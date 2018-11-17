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Джина Карано отправится в далёкую-далёкую галактику

17 ноября
2018 год

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17 ноября 2018
Джина Карано сыграет в сериале «Мандалорец» из вселенной «Звёздных войн», чьим сценаристом и продюсером числится Джон Фавро. Об этом сообщает THR.

Джина Карано / Педро Паскаль
фото: 17kgroup.it

Главную роль в телешоу исполнит Педро Паскаль. В режиссёрское кресло компания Disney усадила Брайс Даллас Ховард, Таику Вайтити, Дебору Чоу и Рика Фамуйиву. За постановку первого эпизода отвечает Дэйв Филони («Звёздные войны: Войны клонов»).

По словам Фавро, зрителям поведают об «одиноком стрелке, обитающем в отдалённых уголках галактики, где уже не действуют законы Новой Республики», который продолжит дело Джанго и Бобы Феттов. Действие развернётся в период, пропущенный «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы», то есть «после падения Галактической Империи и до возникновения Первого Ордена».

Премьера «Мандалорца» состоится в 2019 году на стриминговом сервисе Disney.
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