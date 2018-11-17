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Кевин Дюран сыграет в «Болотной твари»

17 ноября
2018 год

Новости кино >>
17 ноября 2018
Кевин Дюран воплотит образ учёного Джейсона Вудроу (он же суперзлодей Флороник Мэн) в телевизионной адаптации комикса DC «Болотная тварь», уверяет Deadline.


Сериал расскажет историю исследовательницы из центра контроля и профилактики заболеваний Эбби Аркейн (Кристал Рид), вернувшейся в родной город Хоума, расположенный в Луизиане, для изучения опасного болотного вируса. В ходе работы ей представляют коллегу Алека Холланда (Энди Бин), которого вскоре объявляют погибшим. Однако благодаря болоту он выживает и становится Болотной тварью (Дерек Мирс). Компанию вышеназванным также составит Дженнифер Билз, ей досталась роль шерифа Люсилии Кейбл.

Джеймс Ван выступает исполнительным продюсером. Над сценарием корпят Марк Верхейден и Гэри Доберман. Лен Уайзмэн отвечает за постановку первого эпизода.

Премьеру шоу, которая состоится на цифровом потоковом сервисе DC Universe, следует ожидать не раньше 2019-го года.
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