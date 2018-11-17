На телевидении заплачет дьявол

Ади Шанкар
(Castlevania
) возьмётся за адаптацию ещё одной популярной компьютерной игры. В интервью изданию IGN
продюсер заявил, что его следующей работой станет аниме-сериал по популярной игровой серии Devil May Cry
.
По словам Шанкара, он приобрёл права на франшизу на собственные деньги, а потому волен делать с экранизацией всё, что ему придёт в голову. Кроме того, DMC и Castlevania станут первыми ласточками его мультивселенной. Дата релиза пока не сообщается.
Первая часть Devil May Cry вышла в 2001 году на консоли PlayStation 2. Слэшер, разработанный компанией Capcom, рассказывает о белокуром полукровке Данте, мстящем демонам за убийство его матери. На данный момент серия насчитывает пять частей, последняя из которых выйдет в следующем году, перезапуск и аниме «Демон против демонов».
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