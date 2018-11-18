«Союзмультфильм» создаст вместе с французами четыре анимационных сериала

Киностудия «Союзмультфильм» в рамках VII Международного Культурного Форума подписала соглашение о сотрудничестве с французской студией Cyber Group Studios. Согласно его условиям, стороны приступят к совместному производству четырёх анимационных сериалов для детей. Речь идёт о французских Digital Girl, Magic Chess Odyssey и российской «Оранжевой корове». Ещё один сериал будет выбран в ближайшие дни из числа проектов «Союзмультфильма», уточняет пресс-служба студии.
Digital Girl, созданный Пьером Сисманном («Хроники Зорро») и Сильваном дос Сантосом («Дроны»), расскажет историю 14-летней девочки-супергероини Крисси, которая живёт в высокотехнологичном мире будущего. Magic Chess Odyssey — мультфильм о волшебной шахматной доске, которая способна влиять на жизни детей всей планеты. Выполненная в новаторской анимационной технике картина погрузит зрителей в настоящие тонкости великих шахматных соревнований. «Оранжевая корова», ориентированная на младшую детскую аудиторию, поведает о приключениях телят Бо и Зо и их друга поросёнка Коли, которые всегда заканчиваются позитивным финалом.
фото: Пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»
По словам директора «Союзмультфильма» Бориса Машковцева, состоявшееся подписание является большим событием, поскольку это первое международное соглашение в новейшей истории киностудии. В свою очередь президент Cyber Group Studios Пьер Сисман сообщил, что производство сериалов планируется с 2020 по 2022 год. К проектам уже есть интерес со стороны зарубежных партнёров из Латинской Америки, США, Италии.
Переговорный процесс между «Союзмультфильмом» и Cyber Group Studios начался год назад в рамках VI Международного культурного форума, на котором студия представила свои новые проекты лидерам анимационной индустрии из Италии, Франции, Канады и США.
«Иностранные партнёры заинтересованы в совместном производстве с российскими анимационными студиями, и подписанное соглашение с Cyber Group Studios подтверждает эти намерения», — заявил Машковцев.
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