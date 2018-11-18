Третьих «Стражей галактики» может снять Трэвис Найт

Режиссёрское кресло «Стражей галактики 3»
может занять создатель мультфильма «Кубо: Легенда о самурае» Трэвис Найт
, завершивший работу над «Бамблби»
, уверяет The Disinsider
.
Работа над лентой, находившейся на стадии препродакшена, была полностью приостановлена из-за увольнения Джеймса Ганна
, а съёмочная команда распущена. Тем не менее, это не помешало поискам нового режиссёра. Ранее предполагалось, что постановщиком может стать Таика Вайтити
, снявший для Marvel и Disney кинокомикс «Тор: Рагнарёк»
.
Ганна, который уже написал сценарий к продолжению «Стражей галактики»
и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, а также просьбы звёзд дилогии, вставших на его защиту, Ганну не удалось сохранить за собой пост постановщика.
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