Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Третьих «Стражей галактики» может снять Трэвис Найт

18 ноября
2018 год

Новости кино >>
18 ноября 2018
Режиссёрское кресло «Стражей галактики 3» может занять создатель мультфильма «Кубо: Легенда о самурае» Трэвис Найт, завершивший работу над «Бамблби», уверяет The Disinsider.


Работа над лентой, находившейся на стадии препродакшена, была полностью приостановлена из-за увольнения Джеймса Ганна, а съёмочная команда распущена. Тем не менее, это не помешало поискам нового режиссёра. Ранее предполагалось, что постановщиком может стать Таика Вайтити, снявший для Marvel и Disney кинокомикс «Тор: Рагнарёк».

Ганна, который уже написал сценарий к продолжению «Стражей галактики» и планировал приступить к съёмкам в феврале 2019 года, уволили из-за его провокационных высказываний в Twitter, где он шутил о педофилии, СПИДе, избиении детей, изнасилованиях и Холокосте. Режиссёр извинился, стёр оскорбительные посты, а потом удалил и весь аккаунт. Несмотря на публичные извинения, а также просьбы звёзд дилогии, вставших на его защиту, Ганну не удалось сохранить за собой пост постановщика.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Третьи «Стражи галактики» ушли на покой
«Стражи галактики» выступили в защиту Джеймса Ганна
«Стражи галактики» написали письмо в поддержку Джеймса Ганна
Поиск по меткам
Комиксфраншиза
персоны
Джеймс Ганн (II)
фильмы
Стражи галактики

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.
Рауза Хайретдинова
15 ноября ушла из жизни актриса Рауза Хайретдинова.
Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.

День рождения >>

Мелис Абзалов
Алексей Бардуков
Хелга Данцберга
Антонина Дмитриева
Галина Мочалова
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
Линда Эванс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью