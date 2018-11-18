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Завершились съёмки шестого «Терминатора»

18 ноября
2018 год

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18 ноября 2018
Завершились съёмки шестого «Терминатора». Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook актриса Наталья Рейес, опубликовав совместное фото с Маккензи Дэвис, Линдой Хэмилтон и Тимом Миллером.

Завершились съёмки шестого «Терминатора»
фото: facebook.com

Согласно порталу The Terminator Fans, лента получила рабочее название «Терминатор 6: Феникс». В России картину пока называют «Терминатор: Перезагрузка».

Зрителей ожидает прямое продолжение «Судного дня». Наталья Рейес сыграла одну из главных ролей – мексиканскую девушку Дани. Габриэль Луна предстанет в качестве Терминатора следующего поколения. Диего Бонета стал братом Дани, а Маккензи Дэвис — солдатом-убийцей из будущего. Помимо Линды Хэмилтон, вернувшейся к образу Сары Коннор, в фильме следует ожидать и Арнольда Шварценеггера.

Съёмки фильма Тима Миллера, чей бюджет составил рекордные для серии 255 миллионов долларов, проходили в Испании. Продюсером выступает режиссёр оригинала Джеймс Кэмерон. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.
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