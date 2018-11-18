Завершились съёмки шестого «Терминатора»
. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook актриса Наталья Рейес
, опубликовав совместное фото с Маккензи Дэвис
, Линдой Хэмилтон
и Тимом Миллером
.
Согласно порталу The Terminator Fans
, лента получила рабочее название «Терминатор 6: Феникс»
. В России картину пока называют «Терминатор: Перезагрузка»
.
Зрителей ожидает прямое продолжение «Судного дня»
. Наталья Рейес сыграла одну из главных ролей – мексиканскую девушку Дани. Габриэль Луна
предстанет в качестве Терминатора следующего поколения. Диего Бонета
стал братом Дани, а Маккензи Дэвис — солдатом-убийцей из будущего. Помимо Линды Хэмилтон, вернувшейся к образу Сары Коннор, в фильме следует ожидать и Арнольда Шварценеггера
.
Съёмки фильма Тима Миллера, чей бюджет составил рекордные для серии 255 миллионов долларов, проходили в Испании. Продюсером выступает режиссёр оригинала Джеймс Кэмерон
. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.
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