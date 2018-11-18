Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Криса Прэтта превратят в «Святого»

18 ноября
2018 год

Новости кино >>
18 ноября 2018
Paramount Pictures ведёт переговоры с Крисом Прэттом по поводу главной роли в полнометражном перезапуске «Святого», уверяет Deadline.


Киностудии два года назад удалось приобрести права на популярную книжную серию шпионских триллеров. Продюсированием проекта займутся Лоренцо Ди Бонавентура, Роберт Эванс и Брэд Кревой.

В первоисточнике рассказывается о Саймоне Темпларе, воздававшим по заслугам разным злодеям: коррумпированным политиканам, контрабандистам оружия и наркоторговцам. Всё ради родной страны и общего блага. Книги выходили на протяжении 30 лет.

В 60-х по шпионской серии был снят популярный телесериал с Роджером Муром, а в 1997-м вышел ремейк с Вэлом Килмером.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Святой вернётся в кино
Поиск по меткам
ремейкЭкранизация
персоны
Лоренцо ди БонавентураВэл КилмерРоджер МурКрис ПрэттРоберт Эванс
фильмы
СвятойСвятой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.
Рауза Хайретдинова
15 ноября ушла из жизни актриса Рауза Хайретдинова.
Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.

День рождения >>

Мелис Абзалов
Алексей Бардуков
Хелга Данцберга
Антонина Дмитриева
Галина Мочалова
Виктория Полторак
Алиса Признякова
Эльдар Рязанов
Эмилия Спивак
Геннадий Ялович
Элизабет Перкинс
Виттория Пуччини
Хлоя Севиньи
Оуэн Уилсон
Пета Уилсон
Дэвид Хеммингс
Линда Эванс
все родившиеся 18 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью