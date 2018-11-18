Криса Прэтта превратят в «Святого»

Paramount Pictures ведёт переговоры с Крисом Прэттом
по поводу главной роли в полнометражном перезапуске «Святого»
, уверяет Deadline
.
Киностудии два года назад удалось приобрести права на популярную книжную серию шпионских триллеров. Продюсированием проекта займутся Лоренцо Ди Бонавентура
, Роберт Эванс
и Брэд Кревой
.
В первоисточнике рассказывается о Саймоне Темпларе, воздававшим по заслугам разным злодеям: коррумпированным политиканам, контрабандистам оружия и наркоторговцам. Всё ради родной страны и общего блага. Книги выходили на протяжении 30 лет.
В 60-х по шпионской серии был снят популярный телесериал
с Роджером Муром
, а в 1997-м вышел ремейк
с Вэлом Килмером
.
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