Мэри Ламберт поставит мистический триллер о русалках

Создательница оригинального «Кладбища домашних животных» Мэри Ламберт
экранизирует роман Миры Грант «Скатываясь в бездну»
(Rolling in the Deep), опубликованный в 2015 году.
Согласно Variety
, за адаптацию книги отвечает сценарист «Конана-варвара» Шон Худ
, и по жанру это будет мистический триллер, взявший всего понемногу от «Отмели»
, «Мёртвого штиля»
, «Синей бездны»
и «Чужого»
.
По словам Ламберт, главными персонажами фильма «являются очень непростые и опасные особи женского пола. Я всё время ждала случая, чтобы сделать такой проект. Наши русалки не ровня сладким анимационным принцессам, они сломают вас, если вы будете стоять на их пути».
По сюжету молодой режиссёр планирует снять в Марианской впадине псевдодокументальную ленту о русалках. Но лучше бы он даже не пытался затевать эту мистификацию, которая очень быстро становится реальностью для его команды, редеющей прямо на глазах из-за нападений сказочных существ.
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