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«Бар "На грудь"» Ирины Вилковой признан лучшим веб-сериалом

19 ноября
2018 год

Новости кино >>
19 ноября 2018
18 ноября в Москве состоялась церемония вручения Первой российской премии в области веб-индустрии, сообщает пресс-служба награды.

«Бар На грудь»
фото: facebook.com

Лучшим веб-сериалом признан «Бар "На грудь"» Ирины Вилковой, победивший также в номинации «Выбор онлайн-кинотеатров».

По две награды досталось проекту 1968. DIGITAL («Выбор прессы», «Самый оригинальный концепт веб-сериала») и истории об отношениях мужчин и женщин «В постели» с участием Дениса Шведова и Светланы Камыниной (за сценарий и постановку отмечен Шота Гамисония).

«В постели»
фото: facebook.com

Проект «Квин» от «Дикого Диджитала» получил приз как лучший веб-сериал для коммерческой интеграции. А Андрей Павленко, снявшийся в документальном онлайн-шоу «Жизнь человека» о том, как один из лучших хирургов-онкологов сам борется со страшным диагнозом, удостоен статуэтки за самый яркий образ в веб-сериале.

Вручение премии состоялось в рамках первого российского веб-маркета. В нём приняли участие ведущие российские онлайн-платформы и производители digital-контента. Кроме того, на веб-маркете состоялся питчинг веб-сериалов, на который отобраны около 20 проектов из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины.
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Бар "На Грудь"

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«Бар "На грудь"» Ирины Вилковой признан лучшим веб-сериалом фотографии
«Бар "На грудь"» Ирины Вилковой признан лучшим веб-сериалом фотографии
1968. DIGITAL
«Бар "На грудь"» Ирины Вилковой признан лучшим веб-сериалом фотографии
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