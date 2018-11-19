«Бар "На грудь"» Ирины Вилковой признан лучшим веб-сериалом

18 ноября в Москве состоялась церемония вручения Первой российской премии в области веб-индустрии, сообщает пресс-служба награды.
Лучшим веб-сериалом признан «Бар "На грудь"» Ирины Вилковой
, победивший также в номинации «Выбор онлайн-кинотеатров».
По две награды досталось проекту 1968. DIGITAL
(«Выбор прессы», «Самый оригинальный концепт веб-сериала») и истории об отношениях мужчин и женщин «В постели»
с участием Дениса Шведова
и Светланы Камыниной
(за сценарий и постановку отмечен Шота Гамисония
).
Проект «Квин»
от «Дикого Диджитала» получил приз как лучший веб-сериал для коммерческой интеграции. А Андрей Павленко
, снявшийся в документальном онлайн-шоу «Жизнь человека»
о том, как один из лучших хирургов-онкологов сам борется со страшным диагнозом, удостоен статуэтки за самый яркий образ в веб-сериале.
Вручение премии состоялось в рамках первого российского веб-маркета. В нём приняли участие ведущие российские онлайн-платформы и производители digital-контента. Кроме того, на веб-маркете состоялся питчинг веб-сериалов, на который отобраны около 20 проектов из России, США, Австралии, Германии, Испании и Аргентины.
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