Дэвид Харбор посетит «Дакку»

Дэвид Харбор
присоединился к команде триллера «Дакка»
(Dhaka) для стримингового сервиса Netflix, уверяет THR
.
Главную роль в картине исполнит Крис Хемсворт
. Сценарий подготовил Джо Руссо
, он же вместе с братом Энтони
выступит продюсером проекта. Лента станет режиссёрским дебютом Сэма Харгрейва
, который отвечал за постановку трюков, а также был дублёром Криса Эванса
в фильмах про Капитана Америку
.
По сюжету триллера главный герой – наёмник по имени Рейк – должен найти и спасти сына одного бизнесмена. Съёмки картины будут проходить в Индии и Индонезии до марта 2019 года.
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