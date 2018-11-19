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Дэвид Харбор посетит «Дакку»

19 ноября
2018 год

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19 ноября 2018
Дэвид Харбор присоединился к команде триллера «Дакка» (Dhaka) для стримингового сервиса Netflix, уверяет THR.

Дэвид Харбор посетит «Дакку»
фото: screenrant.com

Главную роль в картине исполнит Крис Хемсворт. Сценарий подготовил Джо Руссо, он же вместе с братом Энтони выступит продюсером проекта. Лента станет режиссёрским дебютом Сэма Харгрейва, который отвечал за постановку трюков, а также был дублёром Криса Эванса в фильмах про Капитана Америку.

По сюжету триллера главный герой – наёмник по имени Рейк – должен найти и спасти сына одного бизнесмена. Съёмки картины будут проходить в Индии и Индонезии до марта 2019 года.
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