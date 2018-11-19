«Сердце мира» получило Гран-при «Спутника над Польшей»

«Сердце мира» Наталии Мещаниновой
получило Гран-при в конкурсе художественных фильмов 12-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей»
, проходившего в Варшаве с 8 по 18 ноября, за «ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания. Скромный, на первый взгляд, фильм, рассказывающий о важных проблемах»
.
Согласно пресс-службе фестиваля, второй приз достался «Царь-птице» Эдуарда Новикова
за «картину, которая доказывает, что можно и нужно думать о фильмах, как о произведениях искусства»
. Третий приз был присуждён «Глубоким рекам» Владимира Битокова
за «болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы»
. Дипломом была отмечена оператор фильма Сергея Дворцевого «Айка» Иоланта Дылевска
.
В Конкурсе документальных фильмов второй приз вручили ленте Александра Смолянского
и Евгения Цымбала «Оскар»
, а третий приз получил «Восточный фронт» Андрея Осипова
. Картина Ирины Журавлёвой
и Владислава Гришина «Медведи Камчатки. Начало жизни»
удостоена диплома.
Сердца польских детей покорил «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко
.
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