Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Сердце мира» получило Гран-при «Спутника над Польшей»

19 ноября
2018 год

Новости кино >>
19 ноября 2018
«Сердце мира» Наталии Мещаниновой получило Гран-при в конкурсе художественных фильмов 12-го Фестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей», проходившего в Варшаве с 8 по 18 ноября, за «ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания. Скромный, на первый взгляд, фильм, рассказывающий о важных проблемах».

Согласно пресс-службе фестиваля, второй приз достался «Царь-птице» Эдуарда Новикова за «картину, которая доказывает, что можно и нужно думать о фильмах, как о произведениях искусства». Третий приз был присуждён «Глубоким рекам» Владимира Битокова за «болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы». Дипломом была отмечена оператор фильма Сергея Дворцевого «Айка» Иоланта Дылевска.


В Конкурсе документальных фильмов второй приз вручили ленте Александра Смолянского и Евгения Цымбала «Оскар», а третий приз получил «Восточный фронт» Андрея Осипова. Картина Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина «Медведи Камчатки. Начало жизни» удостоена диплома.

Сердца польских детей покорил «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Степан Девонин признан лучшим актёром на фестивале «Лiстапад»
Степан Девонин и Анна Слю стали лучшими актёрами 29-го «Кинотавра»
«Сердце мира» стал лучшим полнометражным фильмом на международном кинофестивале в Риге
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Владимир БитоковСергей ДворцевойДмитрий ДьяченкоНаталия МещаниноваЭдуард НовиковАндрей ОсиповЕвгений Цымбал
фильмы
АйкаГлубокие рекиМедведи Камчатки. Начало жизниПоследний богатырьСердце мираЦарь-птица

обсуждение >>
№ 1
Михаил Блинцов (Москва)   19.11.2018 - 14:26
Поздравляю Йолу с заслуженным призом! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.
Рауза Хайретдинова
15 ноября ушла из жизни актриса Рауза Хайретдинова.
Сергей Юртайкин
14 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Юртайкин.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Лина Бракните
Наталья Бурмистрова (II)
Мария Ильюхина
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Адам Драйвер
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Терри Фаррелл
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью