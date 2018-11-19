«Т-34» покажут в кинотеатрах IMAX

Благодаря соглашению корпорации IMAX и кинокомпании «Централ Партнершип» «Т-34» Алексея Сидорова с 27 декабря можно будет увидеть в кинотеатрах в формате IMAX. Об этом сообщает пресс-служба фильма.
фото: Пресс-служба фильма
«Мы успешно продолжаем развивать тенденцию сотрудничества с российскими блокбастерами, – отметил глава отдела глобальной дистрибуции корпорации IMAX Крэйг Дэмэл. – Ведь именно формат IMAX позволит зрителям максимально погрузиться во все исторические действия этой легендарной истории, пережить эмоции героев и не остаться равнодушными».
«Мы очень рады вновь сотрудничать с нашим партнёром – корпорацией IMAX. Выход картины в этом формате – знак качества для российского проекта», – отметил генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин.
Лента полностью конвертирована в формат IMAX: качество изображения и звука специально адаптированы с помощью технологии IMAXDMR.
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