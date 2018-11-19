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Утверждён совет Фонда кино

19 ноября
2018 год

Новости кино >>
19 ноября 2018
Правительство Российской Федерации утвердило персональный состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение под номером 2487-р, датированное 14 ноябрём 2018 года, опубликовано на сайте правительства.

В совет Фонда кино вошло 20 человек, среди которых представители федеральных органов исполнительной власти, Аппарата Правительства и Администрации Президента России, творческих союзов, организаций вещания, государственных общедоступных телеканалов, организаций кинематографии и деятели культуры.

Утверждён совет Фонда кино
фото: vladtime.ru

В списке значатся заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Андрей Логинов, директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова, председатель совета директоров акционерного общества «Синема Парк» Александр Мамут, заместитель директора Департамента культуры Правительства РФ Инна Музалевская, генеральный директор закрытого акционерного общества «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов, директор Музея кино Лариса Солоницына, член правления Внешэкономбанка Наталья Тимакова, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Андрей Кончаловский, Вячеслав Муругов, Владимир Хотиненко, Карен Шахназаров и Константин Эрнст. Пост председателя совета вновь займёт советник Президента России Владимир Толстой.

Согласно документу, к компетенции совета, являющегося высшим коллегиальным органом Фонда кино, относятся «вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования имущества, утверждение и изменение годового бюджета, отбор российских организаций кинематографии для оказания им поддержки в целях производства, проката и показа фильмов».
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