Утверждён совет Фонда кино

Правительство Российской Федерации утвердило персональный состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Соответствующее распоряжение под номером 2487-р, датированное 14 ноябрём 2018 года, опубликовано на сайте
правительства.
В совет Фонда кино вошло 20 человек, среди которых представители федеральных органов исполнительной власти, Аппарата Правительства и Администрации Президента России, творческих союзов, организаций вещания, государственных общедоступных телеканалов, организаций кинематографии и деятели культуры.
В списке значатся заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов
, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко
, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
, заместитель Руководителя Аппарата Правительства Андрей Логинов
, директор Департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
, председатель совета директоров акционерного общества «Синема Парк» Александр Мамут
, заместитель директора Департамента культуры Правительства РФ Инна Музалевская
, генеральный директор закрытого акционерного общества «Национальная Медиа Группа» Ольга Паскина
, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева
, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов
, директор Музея кино Лариса Солоницына
, член правления Внешэкономбанка Наталья Тимакова
, генеральный директор акционерного общества «Газпром-Медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко
, Леонид Верещагин
, Антон Златопольский
, Андрей Кончаловский
, Вячеслав Муругов
, Владимир Хотиненко
, Карен Шахназаров
и Константин Эрнст
. Пост председателя совета вновь займёт советник Президента России Владимир Толстой
.
Согласно документу, к компетенции совета, являющегося высшим коллегиальным органом Фонда кино, относятся «вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования имущества, утверждение и изменение годового бюджета, отбор российских организаций кинематографии для оказания им поддержки в целях производства, проката и показа фильмов».
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