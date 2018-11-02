Ридли Скотт взялся за сиквел «Гладиатора»

Ридли Скотт
начал работу над сиквелом «Гладиатора
». Он не только спродюсирует ленту, но и, по всей видимости, займет режиссерское кресло, сообщает Deadline
.
Сценарий для картины напишет Питер Крэйг
, работавший над фильмами «Город воров
» и двумя частями «Голодных игр
». Главным героем сиквела станет подросший сын героини Конни Нильсен
– Люциллы, – который решил пойти по стопам Максимуса (его в оригинальном фильме играл Рассел Кроу
).
Производством ленты занимается студия Paramount. Источники Deadline также не исключают, что софинансированием проекта займется компания Universal, которая занималась дистрибуцией оригинального фильма.
Фильм Ридли Скотта «Гладиатор» вышел на экраны в мае 2000 года, собрал почти 500 млн долларов и был удостоен пяти премий «Оскар», в том числе за лучший фильм.
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