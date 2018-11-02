Кейт Бланшетт отстоит консервативные ценности

Двукратная лауреатка премии «Оскар» Кейт Бланшетт
впервые сыграет в американском сериале, сообщает Indiewire
.
Актриса исполнит главную роль в проекте FX «Миссис Америка
». Ей предстоит сыграть юриста Филлис Шлэфли, которая была известны своими крайне консервативными взглядами и антифеминизмом и боролась против принятия поправки о равных правах для женщин.
Шоураннером проекта выступит Дави Уоллер
, который работал над такими успешными сериалами, как «Безумцы
» и «Отчаянные домохозяйки
». Производстве сериала начнется в следующем году. В нем будет девять серий.
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