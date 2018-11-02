«Страшные сказки» переберутся в Лос-Анджелес

Канал Showtime все-таки работает над продолжением сериала «Страшные сказки
», который неожиданно закрылся
после трех сезонов в июне 2016 года. Правда, на этот действие перенесется в Лос-Анджелес, а проект будет называться «Страшные сказки: Город ангелов», сообщает Indiewire
.
События сериала будет происходить в конце 1930 годов и сконцентрируется на культе Санта Муэрте, происходящем из смешения элементов культа индейцев Мексики с католицизмом, Смерть в нем почитается как божество, а фанатики иногда совершают в честь Санта Муэрте ритуальные убийства.
Сериалом, как и на оригинальных «Страшных сказках», будет руководить Джон Логан
, который рассказал, что в «Городе ангелов» найдется также место и реальным политическим, религиозным, общественным и расовым проблемам, с которыми сталкивается Лос-Анджелес в конце 1930-х.
Появятся ли в новом сериале кроме Логана другие представители съемочной группы оригинальных «Страшных сказок» пока не известно. Производство «Города ангелов» должно начаться в 2019 году.
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