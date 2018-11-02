Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Страшные сказки» переберутся в Лос-Анджелес

2 ноября
2018 год

Новости кино >>
2 ноября 2018
Канал Showtime все-таки работает над продолжением сериала «Страшные сказки», который неожиданно закрылся после трех сезонов в июне 2016 года. Правда, на этот действие перенесется в Лос-Анджелес, а проект будет называться «Страшные сказки: Город ангелов», сообщает Indiewire.

«Страшные сказки» переберутся в Лос-Анджелес

События сериала будет происходить в конце 1930 годов и сконцентрируется на культе Санта Муэрте, происходящем из смешения элементов культа индейцев Мексики с католицизмом, Смерть в нем почитается как божество, а фанатики иногда совершают в честь Санта Муэрте ритуальные убийства.

Сериалом, как и на оригинальных «Страшных сказках», будет руководить Джон Логан, который рассказал, что в «Городе ангелов» найдется также место и реальным политическим, религиозным, общественным и расовым проблемам, с которыми сталкивается Лос-Анджелес в конце 1930-х.

Появятся ли в новом сериале кроме Логана другие представители съемочной группы оригинальных «Страшных сказок» пока не известно. Производство «Города ангелов» должно начаться в 2019 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
фильмы
Страшные сказки

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Тютюнник
1 ноября ушёл из жизни актёр Владимир Тютюнник.
Эдуард Митницкий
31 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Эдуард Митницкий.
Богдан Жолдак
31 октября ушёл из жизни сценарист Богдан Жолдак.
Давид Черкасский
30 октября ушёл из жизни режиссёр Давид Черкасский.
Марат Арипов
29 октября скончался актёр, режиссёр Марат Арипов.

День рождения >>

Наталья Гурзо
Сергей Гурзо (младший)
Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Юлия Подозёрова
Артур Федорович
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Самюэль Ле Бьян
Бёрт Ланкастер
Марисол Николс
Стефани Пауэрс
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Крымский мост. Сделано с любовью!
комедия, мелодрама
Россия, 2018
Проигранное место
триллер
Россия, 2018
Фагот
сатирическая комедия
Россия, 2018
Хантер Киллер
боевик, криминальный фильм
США, 2018
Богемская рапсодия
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2018
Климт и Шиле: Эрос и Психея
исторический фильм
Италия, 2018
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия, семейное кино
Россия, 2018
Подвал
драма
Россия, Словакия, Чехия, 2018
Проза бродячих псов. Фильм
приключения, фэнтези
Япония, 2018
Слоны могут играть в футбол
драма, эротика
Россия, 2018
Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, США, 2018
Чародейка
семейное кино, фэнтези
Венгрия, Дания, Норвегия, Чехия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью