Сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» выйдет 12 ноября

Премьера сериала Сергея Урсуляка
«Ненастье
» по одноименному роману Алексея Иванова
состоится 12 ноября на канале «Россия-1», сообщает пресс-служба телеканала.
Действие сериала происходит в 1990-е в одном из уральских городов, где совершено дерзкое ограбление. Похищены 140 миллионов рублей. Грабитель – бывший «афганец» Герман Неволин, водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принёс в жертву всё, чем дорожил – дружбу, любовь, и теперь вынужден скрываться в заброшенной деревушке Ненастье?
Главную роль исполнил Александр Яценко
. В фильме также сыграли Сергей Маковецкий
, Татьяна Лялина
, Александр Горбатов
, Александр Голубев
.
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