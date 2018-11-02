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Сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» выйдет 12 ноября

2 ноября
2018 год

Новости кино >>
2 ноября 2018
Премьера сериала Сергея Урсуляка «Ненастье» по одноименному роману Алексея Иванова состоится 12 ноября на канале «Россия-1», сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал Сергея Урсуляка «Ненастье» выйдет 12 ноября

Действие сериала происходит в 1990-е в одном из уральских городов, где совершено дерзкое ограбление. Похищены 140 миллионов рублей. Грабитель – бывший «афганец» Герман Неволин, водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принёс в жертву всё, чем дорожил – дружбу, любовь, и теперь вынужден скрываться в заброшенной деревушке Ненастье?

Главную роль исполнил Александр Яценко. В фильме также сыграли Сергей Маковецкий, Татьяна Лялина, Александр Горбатов, Александр Голубев.
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