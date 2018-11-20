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«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября

20 ноября
2018 год

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20 ноября 2018
На телеканале НТВ вечером 26 ноября состоится премьера многосерийной военной драмы «Медное солнце», главную роль в которой исполнил Владимир Машков, сообщает пресс-служба канала.

«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября
фото: Пресс-служба канала НТВ

Сюжет истории разворачивается в 1991 году в удалённом кишлаке Среднеазиатской республики. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты. Их полк получил известие о волнениях, прокатывающихся по Советскому Союзу со срочным приказом о передислокации и ушёл. Для раскачки ситуации в регионе неподалеку от кишлака поселился отряд боевиков. Теперь перед музыкантами, половина из которых ещё совсем мальчишки, встает нелёгкий выбор: догнать своих или остаться для защиты мира в посёлке. Владимир Машков исполнил роль дирижёра военного оркестра Михаила Карякина.

«Он знает, как дирижировать, причём делает это талантливо. У него есть свои недостатки, их, может, даже больше, чем достоинств. Тем не менее, он любит своё дело, он вдохновлён. И плюс – он военный дирижёр, и это уже не профессия, а состояние человека. В этом военном дирижёрском мастерстве есть героические личности, поэтому он настоящий человек, мужик. К себе он может иногда не очень внимательный, но по делу он всегда сосредоточен. Он слышит интонацию людей и таким образом их понимает. Вообще, было бы здорово, если бы оркестры могли прекращать войны», – отметил актер.

За три месяца до начала работы Владимир Машков и двенадцать молодых актёров по четыре часа в день учились играть, дирижировать и маршировать в оркестре Минобороны России. После этого они отправились в двухмесячную экспедицию в Узбекистан. Съёмки проходили в древнем городе Хива, находящемся под защитой ЮНЕСКО. На экране город предстанет безымянной среднеазиатской республикой. Город не перегружен атрибутами современной жизни: в нём нет ТВ-антенн, тарелок, пластиковых окон, которые мешают в кадре, зато есть постройки, сохранившие исторический колорит Средней Азии.
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«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября фотографии
«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября фотографии
«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября фотографии
«Медное солнце» с Владимиром Машковым выйдет 26 ноября фотографии
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