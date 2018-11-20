Юрий Быков приступил к съемкам «Сторожа»

Режиссер Юрий Быков приступил к основным съемкам драмы «Сторож», сообщает пресс-служба компании «Инвада Фильм», занимающейся производством ленты.
фото: Пресс-служба компании "Инвада Фильм"
Главный герой картины Влад в свои 40 лет живет затворником, работая сторожем в заброшенном санатории. Однажды ночью появляется супружеская пара - Вера и Стас. Они находятся в бегах, их преследуют бывшие друзья и партнёры Стаса. Влад решает помочь супругам, потому что сам скрывается от прошлого. Каждому из героев грозит неминуемая расплата за выбранный однажды неверный жизненный путь, но, помогая друг другу, они попытаются искупить вину за прошлое.
«Неслучайно события, происходящие в фильме, помещаются в реальность несколько условную, изолированную от той действительности, в которой мы все живем. Мне хочется разобраться в фундаментальных человеческих мотивациях, в том, что движет человеком, в том, из чего рождаются все основные мотивы человеческих поступков, разобраться в самом человеке, а не в социальной среде, как это было в предыдущих моих картинах», – говорит Быков.
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