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Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак

20 ноября
2018 год

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20 ноября 2018
Телеканал Dомашний начал съемки мелодрамы под рабочим названием «Господин президент», главные роли в которой исполняют Вячеслав Чепурченко и Ольга Павловец, сообщает пресс-служба канала.

Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак
фото: Пресс-служба канала Dомашний

Четырехсерийная картина рассказывает об учительнице математики Вере Алексеевне, которой трудно найти общий язык с второгодником Сашей. Парень рискует остаться без аттестата и учительница принимает решение подтянуть его по своему предмету, но во время занятий Саша внезапно признается ей в любви. Вера замужем, ее пугает создавшаяся ситуация, разница в возрасте. А еще больше – настойчивость Саши, который добивается своей цели, невзирая на препятствия… Через несколько лет Александр становится президентом крупной финансовой компании, дела его идут в гору и у него счастливый брак. Единственное, что омрачает семейную жизнь – отсутствие детей. А еще, словно капли яда, потихоньку отравляющие жизнь пары, окружающие и осуждающие их близкие люди, ведь жена Саши намного его старше.

«Мой герой Саша, несмотря на молодость, – настоящий мужчина. Он помог любимой женщине, которая жила с нелюбимым мужем и страдала от домашнего насилия, понять, что она достойна большего. Он стал для нее опорой в жизни. Разница в возрасте между ними не стала проблемой. Важно, что они ценили и уважали друг друга. Что такое вообще любовь? Когда один говорит другому: «Хочу, чтобы ты был счастлив»! И доказывает свои слова делом. Любовь – это поступки», – говорит Чепурченко.

Для актрисы Ольги Павловец основная идея фильма – «торжество любви».

«Это история о том, что искреннее чувство всегда побеждает, как в сказке. Когда люди, несмотря на все препятствия, остаются верными любви. Моя Вера жила с нелюбимым мужем, не зная, что такое настоящее женское счастье, и вдруг этот молодой человек раскрыл в ней женщину, вдохнул в нее жизнь. Как говорила героиня фильма «Москва слезам не верит»: после сорока жизнь только начинается! Я свою Веру понимаю и оправдываю – мы все хотим любви и счастья!» – отмечает актриса.

Режиссером проекта выступает Денис Елеонский, известный зрителям канала по фильмам «Семейная тайна», «Идеальная жена» и «Восток-Запад».

«Мне эта история понравилась своей нетривиальностью. Мы хотели показать зрителям, что настоящая любовь существует. Главная героиня пожертвовала всем ради любимого человека, но она нашла в себе силы идти дальше и строить новую жизнь, да еще и помогать любимому мужчине. Взаимоотношения Саши и Веры – это встреча мудрости с юностью, из которой родилось искреннее светлое чувство, кардинально изменившее жизнь обоих», – подчеркивает режиссер.
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Денис ЕлеонскийОльга ПавловецВячеслав Чепурченко
фильмы
Восток-ЗападГосподин ПрезидентИдеальная женаСемейная тайна

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Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак фотографии
Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак фотографии
Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак фотографии
Вячеслав Чепурченко вступает в неравный брак фотографии
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