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На «Лендоке» снимут фильм о царской семье

20 ноября
2018 год

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20 ноября 2018
Санкт-Петербургская студия документальных фильмов («Лендок») начинает производство картины о детях Николая II, сообщает пресс-служба студии.

На «Лендоке» снимут фильм о царской семье
фото: Пресс-служба студии "Лендок"

Документальный фильм под рабочим названием «Пустые страницы» снимет режиссёр Мария Поприцак, автор фильмов «Я здесь» и «Девочки», по собственному сценарию. Картина повествует о жизни великих княжон и цесаревича через призму исторических документов, дневников и личных писем. Это живая история жизни и гибели наследников Российской империи.

Производство документальной картины начнется уже этой зимой. Премьера фильма намечена на конец 2019 года.

Санкт-Петербургская студия документальных фильмов – старейшая государственная киностудия, специализирующая на документальном кино в России. В разные времена со студией сотрудничали такие легенды как Алексей и Ефим Учитель, Александр Сокуров, Сергей Лозница и многие другие.
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