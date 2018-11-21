Фильм-расследование «Театральное дело» претендует на премию «Лавровая ветвь»

Ежегодная Национальная премия «Лавровая ветвь» по результатам голосования 50 членов большого жюри и подсчета аудиторской компании определила тройки финалистов во всех номинациях, сообщает пресс-служба премии.
фото: http://lavrdoc.ru/
В номинации «лучший арт-фильм» представлены «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе, «Книга Моря» Алексея Вахрушева, «Обстоятельства места и времени» Дмитрия Кабакова. Лучшим кинофильмом могут стать «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, «Оскар» Евгения Цымбала и Александра Смолянского, «Отец и сыновья из Кротово» Валерия и Евгения Соломиных.
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