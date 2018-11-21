Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм-расследование «Театральное дело» претендует на премию «Лавровая ветвь»

21 ноября
2018 год

Новости кино >>
21 ноября 2018
Ежегодная Национальная премия «Лавровая ветвь» по результатам голосования 50 членов большого жюри и подсчета аудиторской компании определила тройки финалистов во всех номинациях, сообщает пресс-служба премии.

Фильм-расследование «Театральное дело» претендует на премию «Лавровая ветвь»
фото: http://lavrdoc.ru/

В номинации «лучший арт-фильм» представлены «Знаешь, мама, где я был?» Лео Габриадзе, «Книга Моря» Алексея Вахрушева, «Обстоятельства места и времени» Дмитрия Кабакова. Лучшим кинофильмом могут стать «Белая мама» Зоси Родкевич и Евгении Останиной, «Оскар» Евгения Цымбала и Александра Смолянского, «Отец и сыновья из Кротово» Валерия и Евгения Соломиных.

За «Лавровую ветвь» в категории «лучший телефильм» будут бороться «Дно» Сергея Мирошниченко и Ангелины Голиковой, посвященное событиям 1917 года, «Мастерская» Сергея Карандашова, рассказывающая о киношколе Алексея Германа, и «Театральное дело» Катерины Гордеевой, Романа Супера и Виктора Вохминцева – о «деле Серебренникова».

Лучшим научно-просветительским фильмом могут стать Fucking Brain Дмитрия Завильгельского, «Еда по-советски» Бориса Караджева и «Русские евреи. Фильм третий. После 1948 года» Сергея Нурмамеда. За лучший дебют будут бороться ленты «Вырваться. История любви» Ольги Аверкиевой, «Робин Чикас» Дениса Слепова и «Хей, бро!» Александра Элькана.

Почетной премии «За вклад в кинолетопись» будет посмертно удостоен документалист Александр Расторгуев, погибший в июле этого года.

Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии 12 декабря в Москве.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Неигровое/Документальное кино
персоны
Алексей ВахрушевЛеван ГабриадзеАлексей ГерманАнгелина ГоликоваБорис КараджевСергей КарандашовСергей МирошниченкоСергей НурмамедАлександр Расторгуев (II)Кирилл СеребренниковЕвгений Цымбал
фильмы
ДноЗнаешь, мама, где я был?Русские евреи. Фильм третий.

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Эймунтас Някрошюс
20 ноября ушёл из жизни режиссёр Эймунтас Някрошюс.
Евгений Осин
17 ноября ушел из жизни исполнитель Евгений Осин.

День рождения >>

Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Максим Евсеев
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Инес Састр
Люсия Хименес
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
Жена
драма, экранизация
Великобритания, США, Швеция, 2017
Мотылёк
драма, притча
Латвия, Россия, 2016
Быть Астрид Линдгрен
биография, драма
Дания, Швеция, 2018
Вдовы
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2018
Вечерняя школа
комедия
США, 2018
Короткие волны
комедия
Россия, 2017
Нация убийц
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Подбросы
драма, криминальный фильм, социальная драма
Ирландия, Литва, Россия, Франция, 2018
Помешанный на времени
комедия, мелодрама
США, 2018
Ральф против интернета
комедия, приключения
США, 2018
Три лица
драма
Иран, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью