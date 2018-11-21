Федор Бондарчук вошел в состав президентского совета по культуре и искусству

Среди новых членов Совета режиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, глава Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, певица Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Б.Щукина, актёр Театра имени Е.Вахтангова Евгений Князев и другие.
Заместителем председателя Совета переутверждён кинорежиссёр, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём Совета – советник Президента Владимир Толстой.
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