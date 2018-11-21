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Федор Бондарчук вошел в состав президентского совета по культуре и искусству

21 ноября
2018 год

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21 ноября 2018
Владимир Путин подписал Указ об утверждении нового состава Совета при Президенте по культуре и искусству, сообщается на официальном сайте президента.

Федор Бондарчук вошел в состав президентского совета по культуре и искусству
фото: kremlin.ru

В обновлённом Совете – 55 человек, из которых в прежнем составе Совета работали 27 человек. В их числе Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Александр Калягин, Евгений Миронов, документалист Сергей Мирошниченко, художник-аниматор Александр Петров, ректор ВГИКа Владимир Малышев и другие деятели культуры.

Среди новых членов Совета режиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, глава Большого театра Владимир Урин, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, певица Полина Гагарина, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, ректор театрального института имени Б.Щукина, актёр Театра имени Е.Вахтангова Евгений Князев и другие.

Заместителем председателя Совета переутверждён кинорежиссёр, директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, секретарём Совета – советник Президента Владимир Толстой.
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